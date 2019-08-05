استكمال صفقة دمج «مجموعة أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن استكمال صفقة الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية، وذلك بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية، وزيادة رأس المال المصرح به للشركة من مليار و65 مليون درهم إلى مليارين و535 مليوناً و720 ألف درهم.

ويأتي ذلك عقب إصدار «شعاع كابيتال» ملياراً و470 مليوناً و720 ألف سهم جديد في سوق دبي المالي لمصلحة «أبوظبي كابيتال مانجمنت»، الشركة الأم لـ«مجموعة أبوظبي المالية»، والشريك الاستراتيجي في «شعاع».

وأوضح بيان أمس أنه، وفي دلالة على التزام المستثمر الاستراتيجي بالصفقة، فإن هذه الأسهم الجديدة ستخضع لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الإصدار. يشار إلى أن «مجموعة أبوظبي المالية» هي مجموعة استثمارية عالمية، توفر من خلال شركاتها التابعة والمرخصة حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية والخدمات المالية. وتدير المجموعة أصولاً قيمتها 11.5 مليار دولار.

أما «شركة شعاع كابيتال» فتأسست في عام 1979، وتختص في مجالات الاستثمار واستشارات الاستثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال وإدارة الأصول والتمويل الائتماني.