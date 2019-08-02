13 مليون مقعد شهرياً على الرحلات الجوية في مطارات الدولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات مركز آسيا الباسيفيك للطيران «كابا» المتخصص في أبحاث النقل الجوي، أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول كأكبر أسواق النقل الجوي في المنطقة، والمركز الثامن عالمياً من حيث السعة المقعدية المتاحة على الرحلات الجوية في مطارات الدولة.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن السوق الإماراتية وفّرت نحو 3.03 ملايين مقعد على الرحلات الدولية أسبوعياً في مطارات الدولة خلال يوليو 2019، وبمعدل يصل إلى نحو 13 مليون مقعد شهرياً، فيما تقدر السعة المقعدية الإجمالية بنحو 157.5 مليون مقعد مجدول على الرحلات.

وتخطت دولة الإمارات اليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن روسيا وكندا والهند، فيما حلت المملكة المتحدة في المركز الأول، والولايات المتحدة في المركز الثاني، وألمانيا في المركز الثالث.

وتحتضن الإمارات ثلاثة من أبرز محاور النقل الجوي الدولي، منها مطار دبي الدولي الذي يحتل المركز الأول في قائمة أكبر مطارات العالم للعام الخامس على التوالي في عدد الركاب الدوليين. وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن رحلات الناقلات الوطنية تُمكّن المسافرين حالياً من الوصول إلى أي مكان في العالم عبر المطارات الإماراتية من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير.

«كابا»: الإمارات تتصدر أسواق النقل الجوي في المنطقة من حيث السعة المقعدية.