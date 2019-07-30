ارتفاعات في أسعار الوقود تصل 8 فلوس للتر في أغسطس

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

تسجل أسعار الوقود ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتبارا من بداية أغسطس المقبل، اذ تسجل أسعار البنزين بمشتقاته الثلاثة التي تشمل «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، زيادات بقيم تصل إلى ثمانية فلوس لليتر، مقارنة بأسعارها خلال يوليو الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها اليوم لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأعلنتها مواقع شركات توزيع الوقود.

ويسجل سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» ارتفاعا من 2.3 درهم خلال يوليو الجاري إلى 2.37 درهم في أغسطس المقبل بزيادة قيمتها سبعة فلوس، ويرتفع سعر لتر البنزين فئة «خصوصي 95» من 2.18 درهم إلى 2.26 درهم، بارتفاع ثمانية فلوس، بينما يرتفع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 2.11درهم إلى 2.18درهم، بزيادة قيمتها سبعة فلوس.

ويشهد سعر لتر الديزل زيادة من 2.35 درهم في شهر يوليو الجاري إلى 2.42 درهم اعتبارا من بداية أغسطس المقبل، بزيادة قيمتها سبعة فلوس.

يشار إلى أن معايير تحديد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، تعتمد على متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.