6 وجهات سياحية لقضاء شهر العسل بميزانية محدودة

المصدر: إعداد: أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

قدمت شركة «ويغو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، وجهات سياحية مثالية لقضاء شهر العسل بميزانية محدودة، ومنها:

بالي

وجهة خاصة للأزواج الراغبين بقضاء شهر عسل مميز، وهنا ليس عليك أن تقيم في منتجعات «بالي» الفاخرة لتقضي إجازة مثالية، بل مجرد الاسترخاء على أحد شواطئها الخلابة، أو مشاهدة غروب الشمس الرومانسي أو التجوّل في غابة «أوبود»، فالسفر إلى هذه الجزيرة الإندونيسية مغامرة لامتناهية.

تايلاند

لهذا البلد المتنوع والجميل ما يقدمه حتماً لك عندما تكون في رحلة شهر عسل، فسواء كنت ترغب بقضاء أيام حيوية وصاخبة في العاصمة بانكوك، أو كنت ممن يميل إلى استكشاف الثقافية الدينية، فاذهب إلى «يانغ ماي»، أو كنت تفضل الاسترخاء في الجزر الاستوائية مثل «كوه فاي فاي»، فإن ما ينتظر الزوار في تايلاند تجربة تستحق عناء السفر.

تايوان

تايوان جزيرة صغيرة ووجهة جذابة لقضاء شهر العسل، وتتألف من مدن حديثة ومنتجعات ينابيع ساخنة ومناظر طبيعية جبلية. تشتهر تايوان بالأسواق الليلية والفعاليات والأنشطة مثل Miaokou market، وهنا لا تتردد بتذوّق الطعام المحليّ. وللتمتع بالهدوء والراحة ينصح بالذهاب إلى بحيرة «صن مون»، أكبر بحيرة في البلاد.

مصر

سواء ذهبت إلى شرم الشيخ أو إلى الغردقة أو «مرسى علم»، أو دهب وطابا، فستكون على موعد مع الكثير من التشويق والرومانسية والمتعة والاختبارات الجديدة في مصر، ما بين الصحراء والشواطئ الساحرة والشعب المرجانية والمنتجعات ذات المرافق الترفيهية المختلفة.

ماليزيا

من المعروف عن ماليزيا أنها تقدم تجربتين فريدتين للغاية: شبه الجزيرة الماليزية، وهي مزيج متميز من النكهات الهندية والصينية والماليزية، و«بورنيو».. الجزيرة المشتركة مع بروناي وإندونيسيا، أنها واحدة من أفضل الوجهات لقضاء شهر العسل بميزانية محدودة. ويمكن استكشاف برجي «بتروناس» التوأم في مدينة كوالالمبور، ومن ثمّ التنزه في حديقة مركز مدينة كوالالمبور.

سريلانكا

هي جزيرة شهر العسل الشهيرة في آسيا، إذ تجتمع فيها الغابات المطيرة والحياة البرية والشواطئ الطويلة الرائعة والمعابد الجميلة، إضافة إلى إمكانية ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة، من مدينة «نوارا إليا» حيث الجبال الخضراء والزهور، إلى «بينتوتا» وهي مثالية للرياضات المائية، أو يمكن التوّجه إلى «تلاويكلا» حيث شلالات «ديفون» الساحرة.