«أراضي دبي» و«أون لاين للمزادات» تدخلان في شراكة لتعزيز السوق العقارية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «أون لاين للمزادات» المتخصصة في مجال تنظيم المزادات على مستوى الشرق الاوسط.

وأكدت «أراضي دبي»، في بيان أمس، أن من شأن اتفاقية الشراكة الجديدة أن تسهم في إثراء أنشطة السوق العقارية، من خلال توفير خيارات تنافسية جديدة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب ما تتركه من تأثير في تحقيق نسب عالية من الاستثمار الإيجابي، وفق أحدث معايير الخدمة العالمية.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن هذا النوع من الاتفاقات يظهر مساعي الدائرة لتعزيز علاقاتها في مختلف المجالات مع القطاع الخاص، لإيمانها بما يوفره من خدمات متنوعة تساعدنا على ترسيخ ثقة المستثمرين، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات وأسرعها بما يجاري توقعاتهم.

من جانبه، أكد مالك شركة «أون لاين للمزادات»، أحمد مصطفى أهلي، التزام الشركة التام بالإجراءات المحددة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة بالشركة، للحصول على خدمات عالمية المستوى، بفضل وجود كوادر متخصصة وقنوات يمكن من خلالها ضمان أعلى مستويات النجاح في المزادات التي تنظمها، عن طريق استقطاب الشرائح المهتمة من الإمارات وخارجها.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في «أراضي دبي»، ماجد المري: «نحن على يقين تام من أن الخدمات التي توفرها (أون لاين للمزادات) ستسهم في استقطاب فئة واسعة من المستثمرين، الذين يتطلعون للدخول إلى السوق العقارية بمرونة تامة، وبأدنى قدر من الجهد والوقت».