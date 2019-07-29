400 مليون هندي يستخدمون «واتس أب»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

كشفت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب» عن وصول عدد مستخدمي التطبيق في الهند إلى 400 مليون مستخدم شهرياً، لتصبح الهند أكبر أسواق التطبيق الأميركي.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن عدد مستخدمي التطبيق في الهند كان قبل عامين 200 مليون مستخدم فقط.وبحسب شركة أبحاث السوق «كاونتر بوينت»، فإن هذه الأرقام ستساعد شركة «فيس بوك» في تأكيد سيطرتها على السوق الهندية، في الوقت الذي تشير فيه بيانات الشركة إلى أنه يوجد بالهند نحو 450 مليون مستخدم للهواتف الذكية.

يذكر أنه يوجد في الهند نحو 500 مليون مستخدم للإنترنت، وفقاً لتقديرات العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع، كما أن نحو 5ر1 مليار مستخدم يستخدمون «واتس أب» في مختلف أنحاء العالم.