«دبي الدولي» يستقبل الرحلة الافتتاحية لـ «جو إير» الهندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي، أمس، الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «جو إير» من مدينة كانور في ولاية كيرالا جنوب الهند.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن شركة طيران «جو إير» أطلقت رحلات يومية مباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار كانور الدولي، لتصبح مدينة دبي الوجهة الدولية السادسة للمطار الهندي.

وتمتلك شركة «جو اير» - ذات النمو السريع - أسطولاً يتكون من 51 طائرة من طراز «إيرباص إيه 320»، وتُشغِل 285 رحلة يومية إلى 24 وجهة في أنحاء الهند.

وبعد انطلاق خدمات «جو إير»، أصبح لدى مطار دبي الدولي خمس شركات طيران هندية تُشغل 390 رحلة أسبوعية إلى 21 وجهة في الهند.

يذكر أن الهند هي الوجهة الأولى التي يسافر إليها أكبر عدد من المسافرين من مطار دبي الدولي، إذ سجل عدد المسافرين خلال عام 2018 نحو 12.3 مليون مسافر.