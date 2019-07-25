تراجع مبيعات التجزئة البريطانية تسجل في يوليو أطول انخفاض منذ 2011

المصدر: لندن - رويترز

أظهر مسح اليوم الخميس انكماش مبيعات التجزئة البريطانية للشهر الثالث على التوالي في يوليو لتسجل أطول فترة هبوط لها منذ عام 2011، مما يشير إلى احتمال استمرار التباطؤ الاقتصادي في الربع الثالث.

وصعد مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -16 من -42 في يونيو الماضي، ليسجل ارتفاعا أقل من التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى قراءة عند -10.

وقالت رين نيوتن-سميث كبيرة خبراء الاقتصاد لدى اتحاد الصناعة "في حين تسبب الأداء القوي لمبيعات التجزئة في صيف العام الماضي في ضعفها هذا العام بسبب المقارنة، لا يزال من المثير للقلق بشكل كبير أن المبيعات انخفضت لأطول فترة منذ ثماني سنوات تقريبا".

وأضافت "الاقتصاد البريطاني وصل إلى مفترق طرق. يجب على رئيس الوزراء الجديد أن يفعل كل ما في وسعه للوصول إلى اتفاق جيد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم حماية الوظائف واقتصادنا".