21% نمواً سنوياً تراكمياً لمبيعات الأغذية عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات نمواً نشطاً بمعدل سنوي تراكمي قدر بنحو 21% في الفترة بين عام 2015 وعام 2018، وذلك وفقاً لتحليل حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأظهر التحليل المستند على بيانات مؤسسة «يورومونيتر إنترناشيونال» لأبحاث السوق الاستراتيجية، ومؤسسة «نلسن» لقياس وتحليل البيانات العالمية، أن قيمة مبيعات الأغذية بالتجزئة عبر الانترنت قدرت بنحو 360 مليون درهم في عام 2018 مقارنة مع مبيعات عام 2015 التي بلغت 205 ملايين درهم، وذلك وفقاً لتقرير الأغذية والمشروبات بالتجزئة عبر الانترنت في الإمارات: «يورومونيتر إنترناشيونال 2019».

واستناداً إلى الإحصاءات الواردة في التحليل عن مؤسسة «نلسن» في 2018 بعنوان: «ربط التجارة»، واستطلاع ربط التجارة العالمية 2018 الذي أعدته المؤسسة، يكشف تحليل «غرفة دبي» أن العامين 2017 و2018 شهدا زيادة في النسبة المئوية لمستخدمي قنوات الإنترنت لطلب الوجبات الغذائية حول العالم من 31% إلى 33%، وارتفاعاً في عدد طلبات المواد الغذائية الطازجة من البقالة من نحو 24% إلى 26%، في حين ارتفعت مبيعات المشتريات المعبأة من 27% إلى 30%.

وتكشف هذه المؤشرات التي تنطبق على دولة الإمارات، عن إمكانات كبيرة وفرص واعدة للشركات الجديدة في دولة الإمارات، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسة هي: دخول متاجر البقالة الشاملة إلى سوق توصيل الأطعمة عبر الإنترنت، وتعزيز المطاعم لإمكاناتها في توصيل الوجبات إلى المستهلكين، وارتفاع معدلات استخدام التطبيقات الهاتفية التي أتاحت للعملاء طلب الوجبات بسهولة.

ويلقي دخول محلات البقالة الشاملة إلى سوق توصيل الأطعمة عبر الإنترنت في الإمارات، الضوء على إمكانية النمو في هذا القطاع، إذ زادت المطاعم سريعاً، قدراتها لتوصيل الوجبات، وأدت الزيادة في استخدام التطبيقات الهاتفية إلى سهولة طلب الزبائن للوجبات.

ويختم التحليل بالإشارة إلى أن زيادة المبيعات عبر قنوات التجارة الإلكترونية يعتبر واحداً من أبرز التوجهات وأهمها حالياً على مستوى تأثيرها على السوق العالمية للمواد الغذائية.

وفي ضوء ارتفاع طلبات الأغذية والبقالة عبر الانترنت في مناطق آسيا وأفريقيا، تتوافر أمام شركات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات فرصة ثمينة للتوسع في دول هذه المناطق، لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية والتوصيل وحلول الدعم اللوجستي، وتحقيق أرباح مجزية من هذا التوجه المهم نحو شراء الأغذية بالتجزئة.