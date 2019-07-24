«دبي للخدمات المالية»: انضمام 20 شركة جديدة وتسجيل 25 صندوقاً خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضمت 20 شركة جديدة إلى الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، خلال العام الماضي، بعد أن وصل عدد الشركات الخاضعة للسلطة إلى 491 شركة مرخصة مقارنة

بـ471 شركة مرخصة خلال العام السابق، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايرولت، في تقرير السلطة عن عام 2018، الصادر أمس.

وقال ستايرولت إنه «إضافة إلى الشركات المرخصة، هناك 116 شركة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و16 مدققاً مسجلاً، بجانب 69 صندوقاً، منها 25 صندوقاً جرى تسجيلها العام الماضي، تخضع للسلطة». وأوضح أن هناك بنوكاً تجارية قيد الترخيص من السلطة، مشيراً إلى أن إجمالي الميزانيات العامة للبنوك التجارية الموجودة حالياً بمركز دبي المالي العالمي يبلغ 160 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بقضية «أبراج كابيتال»، قال ستايرولت إن «التحقيق معقد للغاية، وواسع النطاق، ويجري متابعته عن كثب»، مؤكداً أن (السلطة) تركز اهتمامها على الإدارة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الشركات والصناديق ذات الصلة، والأشخاص الذين فشلوا في تحمّل مسؤولياتهم في تحديد المخالفات أو الإبلاغ عنها. وأكد أن (السلطة) ستستخدم كل صلاحياتها للتعامل مع المسؤولين عن تجاوزات الشركة».