4 مليارات درهم التعاملات المالية عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات، التي تمّت عبر منصة وتطبيق «دبي الآن»، أربعة مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت عبر التطبيق نحو 7.5 ملايين معاملة، وذلك منذ إطلاقها في عام 2015، وفق ما أعلنت «دبي الذكية»، ودائرة المالية بحكومة دبي، في بيان أمس.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تأخذ (دبي الذكية) على عاتقها مهمة تحويل دبي إلى أكثر المدن ذكاءً وسعادة على وجه الأرض. ومن هذا المنطلق، تتمحور مسؤوليتنا حول تقديم سلسلة من الخدمات المبتكرة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، المدعومة بأحدث التقنيات المتطورة. ومثلت هذه المزايا حافزاً لإطلاق تطبيق (دبي الآن) الذي يساعد اليوم مستخدميه على إجراء العديد من العمليات بسرعة وسهولة من خلال تطبيق ذكي واحد».