4 مليارات درهم التعاملات المالية عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات التي تمّت عبر منصة وتطبيق «دبي الآن»، 4 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت عبر التطبيق نحو 7.5 ملايين معاملة، وذلك منذ إطلاقها في العام 2015، وفق ما أعلنت كلا من «دبي الذكية»، ودائرة المالية بحكومة دبي، في بيان امس.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكّد مكانة «دبي الآن» كمنصة رقمية مفضلة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالخدمات الحيوية في المدينة.

ومنذ إطلاقه، تم تصميم التطبيق ليجسّد منصة واحدة ومركزية للخدمات الذكية غير الورقية التي تتسم بالسرعة والسلاسة، وتتيح لسكان دبي استكمال معاملاتهم رقمياً سواء عبر البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المتحرك.

وحقّقت منصة «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة المالية بحكومة دبي، نموّاً كبيراً لتغطي أكثر من 70 خدمة للحكومة والقطاع الخاص تقدمها 32 جهة مشاركة ضمن 12 فئة مختلفة، بما في ذلك: الأمن والعدل، المواصلات العامة، الدفعات والفواتير، تأشيرات الإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان؛ والإسلام وغيرها.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تأخذ (دبي الذكية) على عاتقها مهمة تحويل دبي إلى أكثر المدن ذكاءً وسعادة على وجه الأرض. ومن هذا المنطلق، تتمحور مسؤوليتنا حول تقديم سلسلة من الخدمات المبتكرة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة. ومثلت هذه المزايا حافزاً لإطلاق تطبيق (دبي الآن) الذي يساعد اليوم مستخدميه على إجراء العديد من العمليات بسرعة وسهولة من خلال تطبيق ذكي واحد»، منوهة بأهمية التعاون الكبير مع الجهات الحكومية الأخرى كشرط أساسي لنجاح جميع مبادرات وبرامج مدينة دبي الذكية.

من جهته، أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه: «نحن سعداء بالنتائج المبهرة التي حققتها منصة (دبي الآن) في مسيرتنا نحو الهدف المنشود منها، وهو تسهيل الحصول على الخدمات اليومية في المدينة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في انتشارها الواسع بين المستخدمين وتأكيدها لمكانتها كبوابة مفضلة للخدمات الحكومية في دبي، وكذلك معالجتها لنحو 7.5 ملايين معاملة».