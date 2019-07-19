الإمارات ثالثة أكبر أسواق الطائرات «عريضة البدن»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

حلّت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً، كأكبر أسواق النقل الجوي من حيث عدد الطائرات عريضة البدن الكبيرة ذات الممرين، ضمن أسطول ناقلاتها الجوية بعد كل من الولايات المتحدة والصين، وذلك وفقاً لبيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الناقلات الوطنية في دولة الإمارات تشغّل ضمن أسطولها 367 طائرة كبيرة عريضة البدن، مقابل 1295 طائرة في السوق الأميركية التي حلت في المركز الأول، والصين التي سجلت 489 طائرة في أسطول ناقلاتها الجوية. ووفقاً للبيانات التي استندت الى أرقام شهر يوليو الجاري، فقد وصل إجمالي عدد الطائرات ضمن أسطول الناقلات الوطنية، بما في ذلك الطائرات ذات الممر الواحد، إلى 531 طائرة تشكل الطائرات عريضة البدن نحو 70% من إجمالي حجم الأسطول الوطني، لتتخطى بذلك أسواق المملكة المتحدة، وكندا، وروسيا، وألمانيا، واليابان ضمن القائمة.

وتتصدر «شركة طيران الإمارات» المرتبة الأولى كأكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد الطائرات عريضة البدن التي تشغلها الناقلة، إذ وصل عدد طائرات أسطولها في نهاية مارس 2019 إلى 270 طائرة.

وتسلمت «طيران الإمارات» 13 طائرة جديدة، منها سبع طائرات من طراز «إيرباص A380»، وست طائرات «بوينغ 777-300ER»، بما في ذلك آخر طائرة من طلبية «بوينغ 777-300ER»، خلال السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2019. ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرة «777» التالية في عام 2020، عندما تستقبل الطائرة الأولى من طلبية «بوينغ 777X». ويحتل مطار دبي الدولي المركز الأول عالمياً في السعة المقعدية المتوافرة على الرحلات الدولية في المطار.