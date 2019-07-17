تعرف إلى أسعار تذاكر الطيران لوجهات عربية خلال العيد

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهر مسح أجرته "الإمارات اليوم"، ارتفاع متوسط أسعار الرحلات الجوية المباشرة إلى وجهات عربية، خلال الفترة بين الثامن من أغسطس لرحلات الذهاب والـ16 من الشهر ذاته بالنسبة لرحلات العودة، ووصل متوسط أسعار الرحلات إلى القاهرة نحو 4500 درهم، مقابل 3600 درهم إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وأشار المسح إلى وصول متوسط أسعار الرحلات الجوية من السوق المحلية، ضمن هذه التواريخ إلى نحو 3900 درهم إلى بيروت، ونحو 3500 درهم إلى دمشق، فيما وصل متوسط الأسعار إلى مستويات كبيرة بلغت نحو 8000 درهم إلى تونس، في ظل قلة السعة المقعدية المتاحة إلى هذه الوجهات بالنسبة للرحلات المباشرة.

وقال مديرون في وكالات سفر عاملة في السوق المحلية، إن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أن الطلب سيبقى مرتفعاً للغاية على رحلات العودة التي تسبق بدء الموسم الدراسي في شهر سبتمبر المقبل.

وذكروا لـ"الإمارات اليوم"، أن الأسعار الحالية أعلى بنسبة تتخطى الـ200% مقارنة بمستوياتها في الأيام العادية خارج أوقات الذروة.

وقال المدير العام لوكالة «الفيصل»، للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن «تخصيص شركات الطيران رحلات إضافية لموسم الحج، زاد من حجم الضغط على العرض المتاح للسعة المقعدية».

من جانبه، قال المدير العام لـ«وكالة ترو فاليو للسفر والسياحة»، وليد شوقي، إن «الذروة الحالية للسفر الجوي ستستمر حتى بدء الموسم الدراسي في بداية شهر ديسمبر المقبل».

من جهته، قال رئيس شركة «العابدي» القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن «الطلب المرتفع إلى الوجهات العربية مثل: الأردن وسورية ومصر وتونس ولبنان، أسهم في رفع الأسعار إلى مستويات كبيرة».

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