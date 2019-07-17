تحويل عائد بيع «سبينس مصر» إلى «دبي التجاري» ضمن تسوية مديونية «أبراج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد بنك دبي التجاري، بأنه حصل على عائد بيع «سبينس مصر» كجزء من تسوية مديونية شركة أبراج القابضة للبنك، البالغ قدرها 166.25 مليون دولار.

وأكد البنك، في بيان له أمس، أنه منح تسهيلات ائتمانية لشركة «أبراج» القابضة بضمانات متعددة، منها رهن من الدرجة الأولى على أسهم شركة «سبينس مصر».

وأوضح أنه في نطاق تفعيل حقوقه بعقد الرهن، جرى تعيين مصفٍ لشركة «سبينس مصر» في جزر «الكايمن»، وتوصل المصفي لبيع «سبينس مصر» إلى صندوق استثماري مملوك لشركة «انفستيك»، وجرى تحويل عائدات البيع إلى البنك لتسوية جزء من المديونية. وأكد البنك أنه لم يمتلك شركة «سبينس مصر» من خلال عملية البيع.

ولم يعلن البنك عائد عملية البيع التي قالت مؤسسات بحثية في وقت سابق أنها قد تصل إلى 115 مليون دولار. وأعلن بنك الاستثمار «فاروس» أنه قام بدور المستشار المالي الحصري لمساهمي «سبينس مصر» في صفقة البيع، ولم يعلن أيضاً عن قيمة الصفقة.