الإمارات تستحوذ على 66% من التمويل الموجّه للشركات الناشئة أوسطياً

المصدر: شريف اليماني - دبي

كشفت مؤسسة «ماجنت» للأبحاث أن دولة الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث جاذبية الشركات الناشئة فيها خلال النصف الأول من عام 2019، بعد استحواذها على 66% من التمويل الموجه إلى تلك الشركات، بما تصل قيمته إلى 1.14 مليار درهم.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير صدر أمس، أن دولة الإمارات استحوذت أيضاً على 26% من عدد الصفقات في الفترة نفسها.

حجم التمويلات

وبحسب التقرير، فقد ارتفع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 66% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2018، إذ أشار إلى أن 130 مؤسسة استثمرت في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، 30% منها تتمركز مقراتها الرئيسة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد النصف الأول من عام 2019 خروج 15 شركة، منها استحواذ شركة «أوبر» العالمية على شركة «كريم» المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل، بصفقة قيمتها 3.1 مليارات دولار (نحو 11.4 مليار درهم)، وتعتبر أكبر عملية خروج على الإطلاق في المنطقة.

وذكر التقرير أن حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 471 مليون دولار (1.73 مليار درهم)، بعدد صفقات بلغ 238 صفقة، منها 265 مليون دولار (972.2 مليون درهم) خلال الربع الأول، و206 ملايين دولار (756 مليون درهم) خلال الربع الثاني.

وأكد تقرير «ماجنت» أن الزخم الإيجابي الذي شهدته الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من عام 2018 استمر في عام 2019، إذ إن المستثمرين استمروا في حشد مزيد من الأموال الجديدة، والاستثمار في رؤوس أموال الشركات الناشئة.

شركات ناشئة

وبحسب التقرير، فإن هناك ثلاث شركات ناشئة جمعت خلال الأشهر التسعة الماضية (من أكتوبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019) نحو 100 مليون دولار (367 مليون درهم) أو أكثر، وهي شركة «كريم» التي جمعت 200 مليون دولار (734 مليون درهم)، وشركة «بروبرتي فايندر» التي جمعت 120 مليون دولار (440.4 مليون درهم)، وشركة «إي إم بي جي»، وهي بوابة عقارية مقرها دبي وجمعت 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، لافتاً إلى أن تلك الصفقات تعتبر من أكبر التمويلات التي جرت خلال النصف الأول من عام 2019.

التكنولوجيا المالية

كشف تقرير شركة «ماجنت» للأبحاث، أن 130 مؤسسة استثمرت في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2019، وحصدت التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الاستثمارات بنسبة 17% من إجمالي عدد الصفقات، وبزيادة نسبتها 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، في ما حصلت التجارة الإلكترونية على المركز الثاني، وقطاع التوصيل والنقل على المركز الثالث.