110 % نمواً في عدد الوكلاء الضريبيين خلال النصف الأول من 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة، يشهد نمواً مطّرداً بما يتواكب مع التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً تجاوز 110%، إذ ارتفع العدد من نحو 176 وكيلاً في نهاية عام 2018 إلى أكثر من 370 وكيلاً ضريبياً معتمداً حالياً.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع يوفر فرصة أكبر للاختيار بالنسبة للخاضعين للضريبة الراغبين في التعامل مع الهيئة من خلال وكلاء ضريبيين، وذلك عبر قائمة واسعة من الوكلاء المعتمدين، يتم تحديثها بصفة مستمرة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ما يسهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي بتقديم الدعم الاستشاري والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها، للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسة تجاه الهيئة.

ودعا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، خلال «الملتقى الثاني للوكلاء الضريبيين» الذي نظمته الهيئة أمس، الوكلاء الضريبيين، للالتزام بالمعايير المهنية التي حددتها الهيئة خلال جميع تعاملاتهم، والتي تم وضعها استناداً إلى أرقى المعايير الدولية.

وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن ممارسة هذه المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن كل وكيل ضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة، فالوكيل المسجل لدى «الاتحادية للضرائب» يوكل عن شخص أو جهة بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

وذكر أن الهيئة طرحت عبر موقعها الإلكتروني عدداً كبيراً من الأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية التي شملت الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية، داعياً الوكلاء الضريبيين للاطلاع عليها والاستفادة منها، ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات.