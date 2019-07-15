"دبي للإحصاء": انخفاض أسعار المستهلك 2.68% في يونيو 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.68% في شهر يونيو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.75 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.99% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

وأشار التقرير الصادر من المركز إلى ارتفاع المؤشر لكل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.52% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.52% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.47% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.29% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 1.93% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.13% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.20%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

إلى ذلك، ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر مايو 2019 بنسبة 0.10%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.83% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.23 نقطة، وقسم النقل بنسبة 1.25% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.03%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.48% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.20 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.36% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.89% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.13% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.20% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.