6.5 % عوائد جهاز أبوظبي للاستثمار في 2018

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حقق جهاز أبوظبي للاستثمار عوائد على محافظه الاستثمارية طويلة الأجل السنوية بلغت 6.5 % وذلك في نهاية عام 2018.بتراجع طفيف عن العام 2017.

وفي التفاصيل قال الجهاز اليوم في تقريره عن العام الماضي إن العائد السنوي على المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار بلغت 6.5 % سنوياً للأصول المستثمرة لأجل 30 عاماً خلال 2018، مقارنة مع 7 % عام 2017 كما سجل العائد على الأصول المستثمرة لأجل 20 عاماً 5.4 % عام 2018 مقارنة مع 6.5% عام 2017.

وتم قياس أداء هذه الاستثمارات استناداً إلى البيانات المالية الأساسية لكن التقرير لم يفصح عن قيمة أمواله المدارة إلا التقارير العالمية عن صناديق الثروة السيادية تصنف الجهاز كثالث أكبر صندوق سيادي على مستوى العام بعد صندوقي كل من الصين والمملكة العربية السعودية.

وبين التقرير أن محفظة الاستثمارات بعيدة المدى شهدت تنوعاً كبيراً في 2018، حيث غطت المحفظة عدداً كبيراً من القطاعات.

وكشف التقرير عن أن إدارة الجهاز حرصت على تحقيق توازن كبير في توزيع الاستثمارات إلى عدة قطاعات استثمارية، وكذلك موزعة جغرافيا، وفقا لتوازن شديد يقلص المخاطر وضمان عائد مجدٍ على المدى الطويل.