استطلاع: 75.7% من المشاركين يعتزمون السفر خلال الصيف الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر استطلاع أجرته شركة «سكاي سكانر»، المتخصصة في حجوزات السفر لمصلحة «الإمارات اليوم»، أن نسبة 75.7% من المشاركين في الاستطلاع من سكان الإمارات (1000 مشارك) يتطلعون للسفر خلال الصيف الجاري، فيما يخطط نسبة 42.6% من المشاركين في الاستطلاع قضاء إجازة لمدة تزيد على 14 يوماً. وبحسب الاستطلاع، يخطط نسبة 37.7% من المشاركين لقضاء الإجازة في منطقة آسيا، مقابل 28.2% إلى أوروبا، و6.3% إلى أميركا الشمالية، وأشارت الشركة إلى أن البحث عن رحلات طيران بكُلفة قليلة يتطلب الصبر والتحلي بالمرونة.

1000 فرد

وتفصيلاً، أظهر الاستطلاع الذي شمل عينة قوامها 1000 فرد، أن نسبة 75.7% من سكان الإمارات المشاركين في الاستطلاع، يتطلعون للسفر خلال الصيف الجاري، مقابل نسبة 13.1% لم يتخذوا قراراهم بعد، فيما أكدت نسبة 11.2% منهم أنهم لن يقضوا إجازة خلال الموسم الحالي ولا يخططون للسفر حالياً.

ووفقاً للاستطلاع، يخطط نسبة 42.6% من المشاركين لقضاء إجازة لمدة تزيد على 14 يوماً، مقابل نسبة بلغت 21.5% ينوون السفر لفترة تراوح بين 7 و10 أيام، فيما يفضل نسبة 17% منهم قضاء إجازة لفترة تراوح بين 4 و6 أيام، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة جيدة من المشاركين يفضلون إجازات قصيرة.

وشكل المقيمون الآسيويون في الدولة نسبة 65.1% من العينة التي شاركت في نتائج الاستطلاع، مقابل نسبة 12.2% من الأوروبيين، فيما شكل العرب نسبة 9.7% من العينة، في حين بلغت نسبة مشاركة المواطنين الإماراتيين 3.6% في الاستطلاع الذي أجري على الموقع الإلكتروني للشركة. وأبدى نحو 37.7% من المشاركين في الاستطلاع، نيتهم السفر وقضاء الإجازة في منطقة آسيا والوجهات السياحية الموجودة فيها، مقابل 28.2% إلى المحطات الأوروبية، و11.7% إلى وجهات في منطقة الشرق الأوسط، في حين أكد نسبة 6.3% منهم أنهم يخططون للسفر إلى أميركا الشمالية ونحو 5.2% إلى إفريقيا.

ووفقاً للاستطلاع، يخطط نسبة 35% من المشاركين، للسفر بمفردهم خلال قضائهم للإجازات والعطل خارج الإمارات، مقابل 33.3% أكدوا أنهم سيسافرون برفقة عائلاتهم، ونحو 19.2% منهم مع شركائهم فيما يخطط 9.5% للسفر مع الأصدقاء، لافتاً إلى أن نسبة 30.9% من المشاركين سيقيمون خلال قضائهم للإجازات في شقق فندقية أو منازل للعطلات، مقابل 24% منهم في منشآت فندقية، في حين سيقيم 23.3% من المشاركين في منتجعات فندقية فاخرة في الوجهات السياحية التي ينوون زيارتها.

صديقة للعائلات

ويختار نسبة 28.6% من المشاركين الوجهات والمحطات السياحية الصديقة للعائلات التي توفر خدمات تناسب جميع أفراد العائلة أثناء قضائهم للإجازات، فيما يختار 25.9% منهم وجهاتهم للبحث عن الاسترخاء، مقابل نسبة 17.6% يفضلون الوجهات التي توفر لهم الخبرات والتجارب الثقافية، فيما يبحث نسبة 16.3% من المشاركين عن الطبيعة.

ووجهت الشركة نصائح للمسافرين خلال أوقات الذروة ومواسم السفر الأكثر ازدحاماً، مشيرة إلى أن البحث عن رحلات طيران بكُلفة قليلة يتطلّب الصبر والتحلّي بالمرونة. أما في حالة اتخاذ قرار السفر خلال وقت قصير جداً قبل موعد الرحلة، فيجب التحلّي بالمزيد من المرونة، والتكيف بشكل أفضل مع الوجهات المتوافرة والمطار الذي ستنطلق الرحلة منه، موضحة أن الخيار الأفضل لذلك هو استخدام خيار البحث عن «جميع الوجهات» وبهذه الطريقة يمكنكم تحديد الأماكن بأوفر التكاليف لزيارتها قبل موعدٍ قصير من موعد الرحلة المتجهة إلى هذا المكان.

توفير المال

وأشارت الشركة إلى أنه بالإمكان توفير المال عبر الحجز مقدماً أيضاً، فبعض شركات الطيران تقدّم نقاط مكافآت مجزية عند القيام بهذه الخطوة، وهو خيارٌ يوفر المال ويعوّض الفرق الذي بإمكانكم تحقيقه عند السعي خلف التذاكر المتوافرة قبل موعد قصير من الرحلة.

وبيّنت أن هناك عدداً كبيراً من المتعاملين يبحثون عن العرض الأفضل بسعر أرخص خلال وقت متزامن، لافتة إلى أهمية التسجيل في النشرة الإخبارية، في حال كانت شركة الطيران تصدر هذا النوع من المنشورات لأنها ستزود المسافرين بمعلومات حول تذاكر الطيران المتوافرة قبل وقت قصير من موعد الرحلات.

وأكدت أهمية عدم إغفال متابعة الصفحات الخاصة بشركات الطيران المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنه بإمكان المتعاملين استغلال الوقت على منصات «فيس بوك»، و«تويتر» للبحث بشكل دقيق عن أفضل الحسومات على رحلات الطيران.

وأوضحت أن البحث عن الحجوزات المُلغاة، وهو خيار ممتاز ينطوي على حسومات كبيرة، ويحدث عندما تقوم بعض الشركات الخاصة برحلات العطلات ببيع رحلاتها المُلغَاة وفق أسعار مخفصة جراء عجز عملائها عن السفر قبل الموعد المحدّد بوقتٍ قصير.

رحلات بأسعار ميسرة

أكدت شركة «سكاي سكانر» أن شركات الطيران توفّر اليوم رحلات جوية بأسعار يسيرة، لكن العثور على إحداها يتوقف على طريقة البحث عن العرض الأمثل ومكانه وتوقيته، مشيرة إلى أهمية تجنب الخيارات المتبعة قديماً لحجز التذكرة قبل وقتٍ قصير من موعد الرحلة، مثل الذهاب مباشرة إلى المطار وطلب تذكرة من قائمة الانتظار إذ إن معظم التذاكر تكون مُباعة غالباً في هذه الحالة.