حجز عطلات سياحية بأسعار مخفضة مقابل إيداع مبلغ صغير مقدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت "الإمارات للعطلات"، للمرة الأولى في دولة الإمارات عرضاً يتيح للمسافرين إمكانية حجز برامجها بأسعار مخفضة مقابل إيداع مبلغ مالي صغير مقدماً، ويسري العرض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 31 يوليو الجاري على أن يتم السفر بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2019.

وبحسب بيان صحافي للشركة، يستفيد المسافرون في دولة الإمارات من برامج العطلات بأسعار خاصة وإمكانية الدفع المريح إلى 20 وجهة حول العالم، تشمل أثينا وبريسبين وبانكوك وموريشيوس ونيويورك وغيرها، مقابل دفعة مقدماً تبدأ من 699 درهماً إماراتياً.

وأوضحت أنه يتعين على المتعاملين تسديد باقي قيمة البرنامج قبل 35 يوماً من تاريخ السفر.

يذكر أن "الإمارات للعطلات" تأسست منذ أكثر من 20 عاماً، وتوفر خدماتها في 38 سوقاً عالمية، حيث تقدم عروضاً على برامج عطلات شاملة إلى دبي ووجهات أخرى، وذلك من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركاء رئيسيين في قطاعي الفنادق ومنظمي الجولات السياحية وتقديمها خدمات ومنتجات متميزة.

وذكرت الشركة إن تفاصيل العرض متوفرة على الموقع الشبكي، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات.