«ريرا» تفوض «يونايتد بنك» بتقديم خدمات لجمعيات الملاك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) بصفتها الجهة المنظمة لجمعيات الملاك، اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مع بنك «يونايتد بنك ليمتد»، الذي يتخذ من مدينة دبي مقراً له.

وأوضحت الدائرة في بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية، التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة، مروان بن غليطة، ورئيس العمليات في البنك، سيد أصغر حسين، توافق «ريرا» على تفويض البنك بتقديم خدمات معينة، مثل فتح الحسابات المصرفية للجمعيات طبقاً لأحكام القانون، وغيرها من الخدمات الإضافية.

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، إن «مناطق التملك الحر في دبي تعدّ محوراً رئيساً للاستثمار العقاري، وتستقطب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، لتوفر البنى الخدماتية والمرافق المتطوّرة».

وأضاف: «نعمل من جانبنا على تعزيز صورة هذه المناطق، ليس من خلال النظم والتشريعات، التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية فحسب، وإنما عن طريق التوصل إلى علاقات شراكة مع القطاع الخاص لدعم عمليات جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة بطرق ميسرة وشفافة».

بدوره، قال بن غليطة: «إننا في مؤسسة التنظيم العقاري نبذل كل جهد ممكن لتسهيل عمل جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع القاطنين في مناطق التملك الحر».