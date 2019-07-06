الاحتيال عن طريق انتحال الشخصية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

انتحال الشخصية، يحدث عندما يحصل شخص ما على معلومات أساسية عن الضحية، مثل رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، وكلمات المرور الشخصية، ويستخدمها للحصول على المزيد من المعلومات حول حساب الضحية، قبل محاولة إجراء معاملات غير مصرح بها على الحساب. وعادة ما يقوم المحتالون بالاتصال بأهدافهم عبر الهاتف (التصيد الصوتي) أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية القصيرة، منتحلين صفة أفراد يشغلون مناصب محل ثقة، مثل موظفي البنوك، أو شركات الاتصالات.

لذلك من الضروري تأمين أرقام تعريف المستخدم وكلمات المرور لحساباتك المصرفية وحسابات البريد المسجلة قدر المستطاع، وإنشاء كلمات مرور لا يمكن تخمينها، وعدم إرسال معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني، مثل كلمة مرور أو رقم الحساب أو رقم بطاقة الائتمان لأي شخص، وعدم ترك جهاز الكمبيوتر دون مراقبة، والحذر من مقدار المعلومات الشخصية التي تنشرها عبر الإنترنت، ما قد يعرض هوية الشخص للخطر.