«الأوراق المالية»: 13 عنصراً يجب توافرها لضمان حوكمة فعالة للشركات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك 13 عنصراً يجب أن تتوافر كدلالة على التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة في الشركات، مبينة في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الدراسات تشير إلى أن وجود هذه العناصر تعني وجود حوكمة فعالة داخل الشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه العناصر تتضمن الإفصاح عن الملكية وتحديد صوت واحد لكل سهم، والإعلان عن الاجتماعات، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من العناصر المبينة كما يلي:

1- الإفصاح عن الملكية، خصوصاً المساهمين الذين يمتلكون عدداً كبيراً من الأسهم، والإفصاح عن المديرين الذين يمتلكون أسهماً بالشركة.

2- سهم واحد صوت واحد: ينبغي أن تقدم الشركة صوتاً واحداً لكل سهم لكل المساهمين، ويفضل أن يكون لديها مساهمون فقط من الفئة نفسها (One class of shares)، وكل المساهمين ينبغي لهم الحصول على المعاملة المالية نفسها، التي تشمل الحصول على النصيب نفسه من الأرباح.

3- الإعلان عن الاجتماعات: يجب إبلاغ المساهمين على الأقل بـ28 يوماً (21 يوماً في دول أخرى) قبل أي اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين، وذلك بهدف منح الوقت الكافي للبحث والتشاور، هذا بالإضافة إلى العمل على توفير قنوات أفضل للاتصال المباشر بالمساهمين.

4- عدد أعضاء مجلس الإدارة: ينبغي ألا يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة كبيراً جداً أو صغيراً جداً، والدراسات التجريبية في هذا الشأن اقترحت أن الحجم الأمثل لأعضاء مجلس الإدارة يراوح بين خمسة وتسعة أعضاء.

5- الأعضاء الخارجيون: ينبغي ألا يزيد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن النصف.

6- استقلالية أعضاء مجلس الإدارة: يجب أن يكون، على الأقل، نصف الأعضاء غير التنفيذيين، من المستقلين.

7- إرشادات مكتوبة لأعضاء مجالس الإدارة: كل شركة ينبغي أن يكون لديها قواعد لمفهوم وممارسات الحوكمة بوصف واضح لرؤيتها ونظمها ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، وتتخذ تلك القواعد أساساً لتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل عادل بما يؤثر في نجاح الشركة.

8- لجان مجالس الإدارة: كل مجلس إدارة ينبغي له أيضاً تعيين لجان مستقلة للقيام بالوظائف ذات الأهمية مثل التدقيق، الترشيحات، والمكافآت.

9- الإفصاح: ينبغي أن يتحقق الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وملائم، والحد الأدنى للشركة من المعلومات التي يجب أن تفصح عنها هي النتائج المالية والتشغيلية للشركة وأنشطة الشركة والوضع التنافسي وأهداف الشركة ونبذة عن أعضاء مجلس الإدارة ومرتباتهم والمزايا الممنوحة لهم.

10- المعايير المحاسبية: ينبغي للشركة أن تستخدم المعايير المحاسبية المتعارف عليها عند أعداد التقارير السنوية والربع سنوية.

11- المراجعة المستقلة: ينبغي للشركة عند تنفيذها للتدقيق السنوي استخدام مدقق خارجي مستقل وذي سمعة حسنة.

12- سهولة الحصول على المعلومات: ينبغي للشركة أن تقدم قنوات اتصال عدة لخدمة أكبر عدد من المساهمين للحصول على المعلومات، سواء كانت القنوات بطريقة مباشرة online أو غير مباشرة.

13- الإفصاح في التوقيت المناسب: فالمعلومات ينبغي أن يتم الإفصاح عنها بطريقة مناسبة وفي التوقيتات المناسبة، وذلك طبقاً لمعايير هيئة الرقابة على الأوراق المالية.