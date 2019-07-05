الإمارات الأولى عربياً في جودة الحياة للمغتربين

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

تصدّرت دولة الإمارات قائمة أفضل البلدان لإقامة المغتربين، من حيث جودة الحياة لعام 2019، وفق التقرير الذي أصدره بنك «إتش إس بي سي»، ونشره على موقعه الإلكتروني، أمس.

واحتلت الإمارات المركز التاسع عالمياً، بعد سويسرا وسنغافورة وكندا وإسبانيا ونيوزيلندا وأستراليا وتركيا وألمانيا.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، مروان محمود هادي، إن «صعود دولة الإمارات إلى المركز التاسع عالمياً بين أفضل الأماكن للعيش والعمل للمغتربين، هو اعتراف كبير بالتنوّع الاقتصادي، والبنية التحتية العالمية، اللذين تحظى بهما الدولة»، مشيراً إلى أن «نمو الوظائف هو ما يجلب الناس إليها، إضافة إلى جودة الحياة والبيئة الآمنة».

وقال 83% من الأشخاص الذين انتقلوا إلى العيش في الإمارات، وفق التقرير، إنهم «يشعرون بالأمن والأمان أكثر من بلدهم الأم، فيما كانت أهم أولويات المقيمين بالدولة الادخار، وتعليم الأبناء تعليماً جيداً». ووفقاً للتقرير، فإن 46% من المقيمين في الإمارات يتوقعون البقاء فيها مدة تراوح بين خمس و10 سنوات. وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد، الشهر الماضي، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تضم أهدافاً ومجالات استراتيجية، لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.