«طيران الإمارات» تطرح عروضاً للسفر في «الأولى» و«رجـال الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال إلى وجهات مختارة، ضمن شبكة خطوطها العالمية خلال الصيف الجاري.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن المسافرين سيستمتعون بمفردهم أو كمجموعة، بعطلات قصيرة في هونغ كونغ وباريس وسيدني وغيرها، كما يستفيد العملاء من العروض لزيارة عائلاتهم في وجهات عدة، ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية، كشمال إفريقيا وأوروبا.

وأوضحت أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من أمس وإلى 13 يوليو الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 أبريل 2020.

وبيّنت الناقلة، أن أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى واشنطن العاصمة تبدأ من 19 ألفاً و995 درهماً، وإلى القاهرة من 9495 درهماً، وإلى مومباي من 2995 درهماً، وإلى لندن من 12 ألفاً و465 درهماً، وإلى باريس وبرشلونة من 14 ألفاً و995 درهماً، وإلى بانكوك وهونغ كونغ من 10 آلاف و495 درهماً، وإلى جدة من 4995 درهماً، وإلى سيدني من 18 ألفاً و495 درهماً.

أما أسعار السفر في الدرجة الأولى، فتبدأ من دبي إلى واشنطن من 34 ألفاً و545 درهماً، وإلى القاهرة من 15 ألفاً و515 درهماً، وإلى مومباي من 7405 درهماً، وإلى لندن من 27 ألفاً و485 درهماً، وإلى باريس من 27 ألفاً و465 درهماً، وإلى برشلونة من 25 ألفاً و475 درهماً، وإلى بانكوك من 19 ألفاً و425 درهماً، وإلى جدة من 11 ألفاً و895 درهماً، وإلى هونغ كونغ من 19 ألفاً و425 درهماً، وإلى سيدني من 32 ألفاً و975 درهماً.

وتوفر «طيران الإمارات» للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خدمات عدة، تشمل أولوية الصعود إلى الطائرة، وخدمة السيارة مع السائق المجانية من وإلى المطار، ووزن أمتعة سخياً يصل إلى 40 كيلوغراماً، و«كاونترات» خاصة لإنهاء إجراءات السفر، وإمكانية الدخول المجاني إلى صالاتها في المطار بدبي و42 صالة أخرى حول العالم.

كما يمكن لعملاء الناقلة اختبار تجربة متميزة وسلسة، بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أينما كانوا في دبي. كما تتيح الخدمة للمسافرين على رحلات «طيران الإمارات» إنهاء إجراءات السفر من مقر إقامتهم.

من جهة أخرى، أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى السودان اعتباراً من الثامن من يوليو الجاري. وتتيح خدمة «طيران الإمارات» اليومية بين الخرطوم ودبي للمسافرين إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة، مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى وجهات عديدة حول العالم في الشرق الأوسط وغرب آسيا والولايات المتحدة الأميركية والشرق الأقصى وغيرها.

وتشمل أبرز وجهات المسافرين من السودان كلاً من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في إفريقيا، أورهان عباس: «قررنا استئناف رحلاتنا إلى الخرطوم بعد مراجعة شاملة لجميع العناصر التشغيلية في السودان».

وأضاف أن «خدمة (طيران الإمارات) في السودان تسهم بدعم الشركات المحلية، ودعم دخولها أسواقاً عالمية، كما تصب في مصلحة مسافري الترانزيت عبر شبكة خطوطنا العالمية».

يشار إلى أن رحلة «طيران الإمارات» اليومية «ئي كيه 733» تغادر مطار دبي الدولي، الساعة 2:35 بعد الظهر لتصل إلى الخرطوم في الساعة 4:40 عصراً، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 734» العاصمة السودانية في الساعة 6:10 مساءً لتصل دبي بعد منتصف الليل بـ20 دقيقة. وتوفر طائرة «بوينغ 777-300ER» التي تخدم هذا الخط ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

9495

درهماً سعر التذكرة في درجة رجال الأعمال من دبي إلى القاهرة.