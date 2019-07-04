مناقصة لتطوير مشروع للطاقة الكهروضوئية الشمسية في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن طرح مناقصة لإنشاء وتطوير مشروع عالمي المستوى لإنتاج الكهرباء، باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية، بطاقة إنتاجية 2000 ميغاواط، في منطقه الظفرة التابعة لإمارة أبوظبي.

ويشكّل هذا المشروع الجديد جزءاً من سلسلة مشروعات اعتمدتها اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، وسيمتد هذا المشروع على مساحة تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً، وستكون طاقته الإنتاجية ما يقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لمشروع «نور أبوظبي»، أكبر محطه مستقلة للطاقة الكهروضوئية الشمسية في العالم. ويتوقع أن يصل المشروع الجديد إلى مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2022، الأمر الذي سيزيد إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية في أبوظبي إلى 3200 ميغاواط.

ويأتي ذلك بعد إبداء 48 من كبار المطورين العالميين والمحليين اهتمامهم بهذا المشروع، وتماشياً مع برنامج إنتاج الطاقة والمياه المستقل، فإن المطورين سيحصلون على حصة 40% من المشروع، فيما ستؤول ملكية الحصة المتبقية إلى جهات محلية.