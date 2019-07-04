تقرير: «نخلة جميرا» و«المرابع العربية» و«داون تاون دبي» الأكثر طلباً للمبيعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير عقاري صادر عن موقع «بيوت»، توجهاً ملموساً من قبل المستأجرين نحو المناطق ذات الأسعار التنافسية، في حين يركز المستثمرون الراغبون في امتلاك وحدات سكنية، على المناطق ذات الأسعار المرتفعة، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وأكد التقرير أن سوق العقارات في دبي استمرت، خلال عام 2019، في توفير عروض جذابة للمستأجرين والمستثمرين بشكل عام، على غرار الأشهر الستة الأخيرة من عام 2018، ما أسهم في إيجاد بيئة مواتية لعقد صفقات عقارية مربحة، الأمر الذي أكدته تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي، التي أشارت بدورها إلى أن المعاملات العقارية في دبي ارتفعت بنسبة 33%، مقارنة بما شهدناه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات «بيوت» أن مناطق: النهدة، ومردف، وبردبي، والمدينة العالمية، تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلباً للاستئجار، في حين أن نخلة جميرا والمرابع العربية ودبي مارينا ووسط مدينة دبي، تتصدر أكثر المناطق طلباً لمبيعات الوحدات العقارية.

وفي ما يتعلق بعوائد الاستثمار، سجلت المدينة العالمية أعلى نسبة بواقع 9.7% للشقق، بينما تقدم «الينابيع» 6.3% للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء الفلل السكنية.