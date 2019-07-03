16 مليون مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» خلال يوليو وأغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواجه مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين، ازدحاماً أكبر في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى بدء موسم العطلة الصيفية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المسافرين حاجز 16 مليون مسافر في أشهر الذروة، المتمثلة بشهري يوليو وأغسطس.

وأفاد «مطارات دبي» في بيان، أمس، بأنه كما هو الحال خلال ذروة كل موسم، تتخذ «المؤسسة»، إلى جانب شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين، خطوات لضمان عدم تأثير ارتفاع حجم الحركة على تجربة العملاء، حيث ستعمل المؤسسة طوال الفترة المزدحمة على رفد أعداد الموظفين في نقاط التعامل المباشر مع العملاء، بدءاً من رصيف المطار وانتهاءً ببوابات المغادرة، وذلك في مسعى لضمان التدفق السلس للمسافرين.

ودعا نائب الرئيس في مطارات دبي، جمال الحاي، المسافرين إلى بدء عطلاتهم بشكل سلس عن طريق الوصول مبكراً إلى المطار، والاستفادة القصوى من فرص الطعام والترفيه والتسوق والاسترخاء المتاحة لهم في مطار دبي الدولي.

كما أصدرت مؤسسة «مطارات دبي»، وهي الجهة المشغلة للمطار، 10 نصائح سفر ذكية خلال موسم العطلات، لدعم راحة المسافرين خلال ذروة السفر في موسم العطلات.

وتتضمن التأكد والتحقق مسبقاً من المطار والمبنى الذي ستغادر منه أو تصل إليه، حيث يمكن للمسافرين التأكيد مع شركات الطيران خاصتهم، أو التأكد عبر الإنترنت على موقع المؤسسة الإلكتروني www.dubaiairports.ae أو استخدام التطبيق الذكي لمؤسسة مطارات دبي.

بجانب الوصول المبكر إلى المطار، حيث من الأفضل تخصيص ثلاث ساعات على الأقل لتسجيل الوصول ومراقبة جواز السفر، مع الوضع في الحسبان ساعات الذروة اليومية والطرق المتاحة في حساب وقت التنقل إلى المطار، فضلاً عن ترك وقت إضافي لرحلتك إلى المطار، حيث يمكن أن تكون الطرق مزدحمة للغاية خلال موسم العطلات.

ودعت المؤسسة إلى التحقق مع شركة الطيران بشكل مسبق للحصول على معلومات حول بدل أمتعتك. وبصرف النظر عن هذا البدل، فإنه لن يتم عند تسجيل الوصول قبول وحدة واحدة من الأمتعة يزيد وزنها على 32 كيلوغراماً، ويجب أن تتوقع أن تتحمل كلفة الأمتعة التي تزيد على الحد الذي حددته شركة الطيران الخاصة بك.

وأشارت إلى أن من الأسهل على الدوام، تعبئة السوائل والبخاخات والمواد الهلامية في حقائبك التي تسلمها لدى تسجيل الوصول. وإذا كان يجب عليك حمل أي من هذه المواد في حقيبة يدك، فتأكد من أنها في كيس بلاستيكي واضح يمكن إعادة إغلاقه. ويجب ألا يزيد حجم كل عنصر على 100 مل، كما يجب ألا يتجاوز المحتوى الإجمالي لجميع العناصر اللتر الواحد فقط.

ويمكن للعملاء التغلب على طوابير الانتظار عن طريق تسجيل الوصول عبر الإنترنت، وعلى الذين يحملون أمتعة الاستفادة من مكاتب التسليم السريع للأمتعة، بينما يمكن لأولئك الذين يحملون حقائب اليد فقط الانتقال مباشرة إلى نقاط الجوازات، وتذكر أن تضع أي شيء معدني، بما في ذلك ساعة اليد، والمجوهرات، والهاتف المحمول، والعملات المعدنية، وحزام الخصر، بشكل جيد في حقيبة اليد الخاصة بك، وذلك قبل وصولك إلى جهاز الأشعة السينية، ما سيوفر وقتك في الفحص الأمني.

كما يمكن للزائرين المؤهلين (مواطني دول معينة تحصل على تأشيرة الدخول عند الوصول)، والمقيمين في دولة الإمارات (بطاقة هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية، لتجنب الوقوف في الطوابير عند مراقبة جوازات السفر، سواء أثناء الوصول أو المغادرة.

كما يمكنك اختيار خدمة «الاستيقاظ عند البوابة» في مطار دبي الدولي، بالتنسيق مع فندق المطار، وهي خدمة خاصة مميزة تسمح لعائلة مكونة من أربعة أفراد الإقامة في إحدى غرف المطار مقابل أسعار خاصة، حيث يمكن للمسافرين أن يستغرقوا في نوم جيد قبل أن تستيقظ العائلة بأكملها وبكامل نشاطها وجاهزيتها للسفر، لتكون على بعد دقائق من الطائرة.