غرفة دبي تنضم إلى وثيقة «تحالف غرف التجارة لدعم المناخ»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن توقيعها وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ، التي تضمنت تعهد وانضمام أكثر من 450 غرفة تجارة في العالم، بهدف إيجاد حلول فعالية للتغير المناخي، وخفض البصمة الكربونية لنشاطات غرف التجارة على الفور.

وتضم الوثيقة، التي أطلقت أخيراً، خلال المؤتمر الـ11 للاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية في مدينة «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، غرف تجارة من ست قارات ودول بارزة في العالم، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

وشارك في توقيع الوثيقة رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، والمدير العام لغرفة دبي، حمد بوعميم، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية - الإمارات، ومدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، حسن الهاشمي.

وتضمنت الوثيقة تعهد غرف التجارة بالعمل على تحديد المعدل العالمي لزيادة درجات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية، ودعم هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفر عالمياً بحلول عام 2050، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول فعالية للتغير المناخي، وخفض البصمة الكربونية لنشاطات غرف التجارة على الفور.