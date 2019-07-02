«جاهزية المدينة» تبحث الاستعدادات لـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة متابعة جاهزية المدينة لاستضافة معرض «إكسبو 2020» اجتماعها الثالث في مقر مكتب «إكسبو 2020 دبي» برئاسة مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، لبحث آخر المستجدات المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي للحدث العالمي الذي سيقام في أكتوبر 2020.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ضم الاجتماع أعضاء اللجنة كلاً من: وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي العضو المنتدب ومدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، خليفة سهيل الزفين، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير عام بلدية دبي، داوود عبدالرحمن الهاجري.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل لخطط الجهات المعنية المختلفة في ما يخص استعدادات دبي لإقامة الحدث، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض استعدادات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لاستقبال زوار «إكسبو 2020 دبي»، وآخر المستجدات المتعلقة ببعض مشروعات هيئة الطرق والمواصلات ومشروعات بلدية دبي المرتبطة بـ«إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى المستجدات المتعلقة باستعدادات مطار دبي الدولي لاستقبال زوار المعرض والترويج له.

وقال الشيباني: «استمعنا إلى شروح وافية للخطط التي بدأت تأخذ حيز التنفيذ في ما يخص عمل مؤسسات دبي على طريق إقامة الحدث العالمي، ولمسنا روح الفريق الواحد الذي يضع نصب أعينه هدفاً واحداً هو إخراج هذا الحدث في أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته».

وأضاف أن «مؤسسات حكومة دبي تتكامل مع مؤسسات الدولة جميعاً بهدف إنجاز (إكسبو) يشرفنا جميعاً ويجسد بشكل حقيقي رؤية قيادتنا وتطلعات الإمارات إلى مستقبل قائم على الابتكار والمعرفة والانفتاح على العالم».

من جهته، أكد مطر الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات تضع كل إمكاناتها وطاقتها لدعم جهود هيئات ومؤسسات حكومة دبي لاستضافة فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن العمل في مشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في منطقة الحدث يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 68%، وسيتم إنجازها قبل انطلاق المعرض بفترة كافية.

بدوره، قال الهاجري إن «بلدية دبي بدأت هذا العام تنفيذ مجموعة من مشروعات الري والتجميل الزراعي على جميع التقاطعات والطرق المؤدية إلى موقع (إكسبو 2020 دبي)»، لافتاً إلى «أهمية استكمال تنفيذ جميع التجهيزات قبل الحدث».