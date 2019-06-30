"الاتحادية للضرائب" تدعو للإبلاغ عن بائعي هذا النوع من عبوات السجائر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب طابعا ضريبيا رقميا يوضع على كافة عبوات السجائر التي تباع في المحلات داخل الدولة وكذلك المناطق الحرة اعتبارا من اول أغسطس القادم، اذ يتوجب أن تحمل العبوة التي تباع بالسوق المحلي طابعا ضريبيا أحمر اللون، أما تلك التي تباع في المناطق الحرة فتحمل طابعا ضريبيا باللون الأخضر.

وقالت الهيئة في افصاح لها "إنه في حال كان هناك أي سجائر تباع من غير ختم أو مع ختم أخضر داخل الدولة يرجى إبلاغها عبر الرقم 600599994 .

وبهذا القرار تستكمل "الاتحادية للضرائب" مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2018 الذي يقضي بضرورة وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته والذي دخل حيز التنفيذ بداية 2019 حيث منعت الهيئة منذ مايو الماضي استيراد جميع أنواع السجائر التي لا تحمل " الطوابع الضريبية الرقمية " إلى الدولة.