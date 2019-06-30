«دبي المالي» يخطط لإطلاق مؤشر لحوكمة الشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبادرة سوق دبي المالي بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية. وتقوم فكرة المقترح على إعداد مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة بما يدعم حقوق المساھمین والمستثمرین في أسواق الأوراق المالية بالدولة، بحيث يتيح لهم معرفة أفضل الشركات في السوق المالي من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة قبل شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها.

ويهدف مؤشر الإمارات (ESGUAE) إلى قياس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات بكفاءة وفعالية ومهنية. كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة لدى هذه الشركات ورفع الوعي لديها بتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية.