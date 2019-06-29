أدنوك للتوزيع تنفي وجود عروض على الخدمة المتميزة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

نفت شركة أدنوك للتوزيع وجود أية عروض تخص تقديم الخدمة المتميزة مجانا خلال شهري يوليو وأغسطس في الفترة بين السابعة والتاسعة صباحاً.

وأكدت الشركة عبر موقعها "أنه يرجي العلم بأنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي عروض تخص الخدمة المتميزة من قبل أدنوك ونحيطكم علما بأنه يتم الإعلان عن أي عرض عبر صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال محطات أدنوك للتوزيع فقط.

وقال مسؤول كبير في أدنوك للتوزيع لـ"الإمارات اليوم" أن ما تم تداوله في بعض المواقع صباح اليوم بشأن "عرض الصيف من أدنوك للتوزيع" غير صحيح ولا توجد أية عروض بهذا الصدد، مؤكداً أن الشركة تقوم بنشر بيانات رسمية حال قررت تقديم أية عروض أو خدمات للزبائن." داعيا إلى ضرورة الرجوع للشركة قبل نشر أية أخبار تتعلق بها لاسيما أن ذلك يؤثر على سهم الشركة بأسواق المال ويربك المستثمرين".