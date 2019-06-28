«الإمارات للشحن الجوي» تعيّن مواطنتين لإدارة عملياتها في الكويت وعُمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عينت شركة الإمارات للشحن الجوي (قسم الشحن التابع لطيران الإمارات) المواطنتين: اليازية سعيد، وفاطمة أهلي، لإدارة عملياتها للشحن في الكويت وسلطنة عُمان، وذلك بعد أن أكملتا برنامج التدريب الإداري للعمليات التجارية، مشيرة إلى أن هذا التعيين يأتي في إطار التزام مجموعة الإمارات بتوظيف وتطوير المهارات الوظيفية للمواطنين. ووفقاً لبيان صادر أمس، صممت «الإمارات للشحن الجوي» برنامجها الإداري لتزويد المواطنين الإماراتيين بالقدرات والمعرفة، وإعدادهم لتسلم وظائف في الشحن الجوي، حيث يشمل ذلك تدريبهم لاكتساب مهارات في مجال عمليات الشحن والمبيعات وغيرها.

ويبدأ البرنامج ومدته 18 شهراً في دبي، ومن ثم يتم تعيين المتدربين لتولي إدارة شحن بالنيابة لمدة عام ليتسلموا بعدها منصب مدير شحن في المحطات الخارجية.

وكانت اليازية سعيد، مديرة الشحن في سلطنة عُمان، بدأت مسيرتها مع «الإمارات للشحن الجوي» عام 2016 بعد تخرجها مباشرة في إدارة الأعمال الدولية وحصولها على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

وأكملت سعيد دورة التدريب الإداري لمدة 18 شهراً ثم انتقلت إلى تايوان لاستكمال التدريب أثناء العمل، وتولت بعدئذ منصب مدير عمليات الشحن التجارية في أوروبا لفترة قصيرة. وقالت سعيد: «اكتسبت من برنامج التدريب الإداري للعمليات التجارية في (الإمارات للشحن الجوي) معلومات أساسية حول تقنيات الإدارة العامة ومعلومات تفصيلية حول أعمال الشحن، ما ساعدني على أداء عملي اليومي الجديد في سلطنة عُمان على الوجه الأكمل».

من جهتها، تحمل فاطمة أهلي شهادة بكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد من كليات التقنية العليا، وتم اختيارها للانخراط في البرنامج التدريبي عقب انضمامها لـ«الإمارات للشحن الجوي» في نوفمبر عام 2016، وانتقلت بعدئذ إلى سنغافورة لاستكمال تدريبها في الخارج.

وقبل أن تتولى منصبها الجديد في الكويت، شغلت أهلي منصب مدير تجاري لعمليات الشحن في طيران الإمارات لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا.

وعن جودة التدريب الذي تلقته، قالت أهلي: «أعجبت فعلاً بالمحتوى الذي قدم خلال الدورة، وأنصح به جميع الأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في مهنة بالمجال التجاري في شركة مثل الإمارات للشحن الجوي».

بدوره، قال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي، نبيل سلطان، إن «برنامجنا للتدريب الإداري لعمليات الشحن التجارية لايزال يستقطب المواطنين الإماراتيين الذين يتمتعون بمهارات متميزة»، لافتاً إلى أنه «تخرج في البرنامج منذ إطلاقه عام 2014 أكثر من 10 مواطنين يتولون اليوم مناصب عليا». وأضاف أن «البرنامج يعمل على إعداد المتدربين لتولي مسؤوليات مستقبلاً في صناعة الشحن».

18

شهراً مدة برنامج

التدريب الإداري

للعمليات التجارية.