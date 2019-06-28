انخفاضات في أسعار الوقود تصل 24 فلساً للتر الشهر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الوقود بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«الديزل» انخفاضات تصل إلى 24 فلساً للتر الواحد، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وتعدّ تلك الانخفاضات الأولى لأسعار الوقود بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات.

وسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً بلغ 23 فلساً، حيث تراجع من 2.53 درهم خلال يونيو الجاري إلى 2.3 درهم في يوليو المقبل، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.42 درهم إلى 2.18 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلساً.

كما يشهد سعر لتر الديزل، اعتباراً من بداية يوليو المقبل، انخفاضاً من 2.53 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.35 درهم بتراجع 18 فلساً.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.