"دبي لصناعات الطيران" تشتري أسهماً تملكها "إعمار العقارية"

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" أنها أعادت شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة "إعمار العقارية" والبالغة 4%. وبذلك أصبحت "دبي لصناعات الطيران" مملوكة بنسبة 100٪، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.

ومن غير المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على نسب كفاية رأس المال لدى الشركة.

وقال خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "كانت إعمار ضمن المجموعة الأولية من المستثمرين إلى جانب مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي لصناعات الطيران في عام 2006. وإننا نقدر الدعم الكبير الذي قدموه خلال السنوات الماضية لتعزيز نمو شركة دبي لصناعات الطيران لتصل إلى المكانة الرائدة التي تحظى بها اليوم".

وعلّق فيروز تارابور ، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، قائلاً: "شهد الوضع المالي لشركة دبي لصناعات الطيران ارتفاعاً متواصلاً على مرّ السنوات الماضية، ويسعدنا أن نتمكن من إنجاز هذه الصفقة في الربع الثاني دون أي تأثير على نسب كفاية رأس المال والسيولة لدينا".