16.7 مليار درهم زيادة في أصول «المركزي» بالعملة الأجنبية

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

ارتفعت الأصول التي يمتلكها مصرف الإمارات المركزي بالعملة الأجنبية خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 بما قيمته 16.7 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي في نهاية مايو الماضي إلى 379.2 مليار درهم مقارنة بـ362.5 مليار درهم في نهاية عام 2018 بنمو نسبته 4.6%.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» أمس، أن زيادة الأصول الأجنبية جاءت من ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية، والودائع التي يحتفظ بها «المركزي» في بنوك خارج الدولة، إذ ارتفعت من 294 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 322.5 مليار درهم في نهاية مايو 2019، بزيادة قيمتها 28.5 مليار درهم، لكن قلص هذه الزيادة الكبيرة في الأصول تراجع في الأوراق المالية المحتفظ بها إلى حين موعد استحقاقها بحدود 13.5 مليار درهم، إذ بلغت في نهاية مايو 41.7 مليار درهم مقارنة بـ55.2 مليار درهم في نهاية عام 2018.

وبحسب «المركزي»، فإن الأصول المقومة بالدولار تشكل أكثر من 99% من أصوله الأجنبية، بسبب سياسة ربط الدرهم بالعملة الأميركية منذ عقود مضت.

وأكد «المركزي» أن مصداقية نظام الربط الثابت لسعر صرف الدرهم بالدولار الأميركي، تقتضي أن يحتفظ المصرف المركزي باحتياطات كافية من النقد الأجنبي. ولتحقيق هذه الغاية ينص قانون المصرف المركزي الصادر العام الماضي في مادته رقم 63 على عدم جواز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطات من الأصول الأجنبية في جميع الأوقات عن 70% من قيمة القاعدة النقدية، كما تنص المادة رقم 62 من القانون ذاته، أن يحتفظ المصرف المركزي باحتياطات من الأصول الأجنبية بحيث تضم سبائك ذهبية، ومعادن ثمينة، وأموالاً وودائع نقدية، وأوراقاً مالية مثل السندات وأذون الخزانة بالعملة الأجنبية.

وأضاف «المركزي» في إحصاءاته أن إجمالي الأصول التي يمتلكها من نقد وحسابات بنكية وودائع واستثمارات ازدادت أيضاً خلال فترة المقارنة بقيمة 15 مليار درهم تقريباً، إذ سجلت في نهاية مايو الماضي 433 مليار درهم مقارنة بـ417.7 مليار نهاية العام الماضي بنمو نسبته 3.7%.

وأرجع «المركزي» زيادة أصوله إلى ارتفاع الأرصدة والحسابات البنكية، بجانب الودائع التي يمتلكها.