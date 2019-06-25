دبي الذكية: «فيول بوكس» تحسّن خدمات الجهات الحكومية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت دبي الذكية، بأنها درّبت 50 ممثلاً لجهات حكومية مختلفة على مبادرة أداة «فيول بوكس»، بالتعاون مع الشركة الاسكندنافية المالكة لها Fuel It AS، موضحة أن الأداة الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة والحوارات البناءة بين القادة والموظفين.

وذكرت دبي الذكية لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة، أنها عملت على تطوير الأداة وتعريبها لتتناسب مع الظروف المحلية، مشيرة إلى أن الأداة تحسن وتطور الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.

وتفصيلاً، أنجزت دبي الذكية دورة تدريبة لممثلي جهات حكومية للتدريب على أداة «فيول بوكس» Fuel Box، بالتعاون مع الشركة الاسكندنافية المالكة للأداة Fuel It AS، حيث تسهم الأداة في تطوير وتعزيز التنمية الذاتية للقادة ومهاراتهم القيادية من خلال النقاشات المثمرة مع أقرانهم.

وأوضحت دبي الذكية في لقاء صحافي، أمس، أن الدورة تأتي بعد البرنامج التدريبي «تصميم المدن» الذي نظمته دبي الذكية في نوفمبر 2018 في الدنمارك المصمم خصيصاً لفريق أبطال السعادة الذي تم ابتعاثه، والذي شمل خمسة أيام مكثفة من الزيارات لجهات حكومية وشركات خاصة ومختبرات حيوية عدة، إضافة إلى ورش عمل ومشاركة مجتمعية، ارتكزت جميعها على ثلاثة محاور رئيسة هي «الإنسان» و«التكنولوجيا» و«التصميم»، حيث قام الفريق خلال المشاركة المجتمعية مع الشعب الدنماركي لمعرفة أسباب سعادته، باستخدام الأداة الجديدة لتسهيل عملية بناء الحوار البناء معهم.

وأضافت أنه تم تصميم الأداة لتضم مجموعة صناديق تضم أسئلة مصنفة ضمن فئات محددة تحفز على بدء الحوارات ذات الجدوى عبر الإجابة عنها، حيث تم اختيار الأسئلة من قبل خبراء في علم النفس ومجالات أخرى تعنى بطبيعة السؤال ونوع الصندوق، إذ يسهم اختيار تلك الأسئلة بدقة في بناء حوارات أفضل وأقوى.

وأوضحت أن من أبرز فوائد الأداة الجديدة تطوير وتعزيز التنمية الذاتية للقادة ومهاراتهم القيادية، وتقوية أواصر الثقة بين القادة والموظفين.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إنه تم إنجاز تدريب 50 ممثلاً لجهات حكومية محلية من دبي ومن جهات اتحادية أخرى على مبادرة أداة «فيول بوكس».

وأضافت بن بشر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش اللقاء الصحافي، أن «دبي الذكية» عملت على تعريب تطوير الأداة منذ فترة عقب بعثة فريق أبطال السعادة إلى الدنمارك، حيث عملت على تعديل التجربة لتتناسب مع الظروف المحلية والعربية مع إضافة آليات دعم معايير السعادة ومبادئ التسامح التي لم تكن متواجدة في النسخة الاسكندفانية من «فيول بوكس».

وذكرت أن «فيول بوكس» ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية سواء على المستوى الداخلي أو المقدمة للمتعاملين من الجمهور، كما ستدعم تطوير آليات العمل الحكومي والتحول الرقمي بالمؤسسات، موضحة أن «دبي الذكية» عملت على اختيار نوعين من «فيول بوكس» أحدهما لقادة المؤسسات والآخر لفريق العمل.

تصدير التجربة

قالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن دبي الذكية أصبح لها الحق في نقل أداة «فيول بوكس» وتصديرها داخلياً وخارجياً، بعد أن طورتها وعرّبتها، لافتة إلى أنها تعتزم نشرها خلال الفترة المقبلة على مؤسسات في القطاع الخاص وفق آليات تعاون مشترك.

وأضافت أن هناك مباحثات شبه رسمية حالياً مع جهات في السعودية والكويت لتوريد المبادرة إليهما، فيما يتم دراسة نقل المبادرة مستقبلاً إلى أسواق عربية أخرى للاستفادة من معاييرها، خصوصاً أن تطوير المبادرة يتناسب مع ظروف مختلف الدول العربية.

50

ممثلاً لجهات

حكومية مختلفة

دربتهم دبي الذكية

على «فيول بوكس».