تعاون إماراتي - أردني في ائتمان الصادرات وضمان القروض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية، مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لضمان القروض، لاستكشاف وتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والإمارات.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن هذه الشراكة ستمكّن البلدين من تعزيز أنشطة التجارة والأعمال، من خلال تبادل المعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات التجارية، وتنفيذ برامج تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما ستتيح للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فرص التوسع على الصعيد الدولي، من خلال تزويدها بمجموعة شاملة من الحلول المالية من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، فضلاً عن خبرتها في مجال وثائق التأمين وإدارة المخاطر، وتقييم مخاطر البلدان، والمطالبات والاسترداد.

وستقدم «الاتحاد لائتمان الصادرات» خطط الضمان المصممة خصيصاً للشركة الأردنية لضمان القروض، وهي: ضمان القروض، وضمان ائتمان الصادرات، والائتمان المحلي، ما يمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، ويضمن نموها المستدام. وبموجب المذكرة، ستتعاون الشركتان في مجالات عمل محددة، تشمل التأمين وإعادة التأمين والتحصيل، وتبادل المعلومات التجارية والآراء الائتمانية بشأن الأعمال التجارية في دولة الإمارات والأردن، وتنظيم ورش العمل التقنية، وتطوير صناعة الحلال والحلول المالية والتأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المشاركة في المعارض التجارية، وتعزيز الاستثمارات وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن «مهمة (الاتحاد لائتمان الصادرات)، منذ بداية تأسيسها، تتمثل في تمكين الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتعزيز قدراتها التجارية من خلال الحد من المخاطر». وأضاف: «نحن على يقين من أن تعاوننا مع (الأردنية لضمان القروض) سيسهم في زيادة فرص حصول الشركات الإماراتية والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل في المنطقة». من جانبه، قال المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، إن «الشركة تهدف إلى التعاون مع المؤسسات المالية، لتقديم وتوسيع نظام الضمان الخاص بها، ليشمل جميع القطاعات المستدامة اقتصادياً، وبالتالي الإسهام في النمو الاقتصادي للأردن والمنطقة ككل. ومن خلال تقديم ضمانات للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإننا نمكّنها من الحصول على التمويل الكافي لتطوير أعمالها».