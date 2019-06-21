«اتصالات» تكمل استعداداتها لتشغيل «الجيل الخامس» للأعمال

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي، إن «اتصالات» تكمل استعداداتها حالياً من أجل اطلاق وتشغيل خدمات الجيل الخامس للمحمول في قطاعات الأعمال والتجارة بالدولة بعد أن بدأت توفير خدمات هذا الجيل للأفراد في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف بن علي خلال العرض التكنولوجي الذي نظمته «اتصالات» أمس، بالتعاون مع شركة «إريكسون» وتضمن أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقنيات الجيل الخامس، أن خدمات الجيل الخامس ستطلق في الأماكن المخطط تغطيتها في مختلف مناطق الدولة.

محطات جديدة

ولفت بن علي الى أن «اتصالات» بدأت العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم الشبكة الجديدة خلال العام 2019، بهدف توفير شبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة وبالشكل الذي يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجربة حالات الاستخدام المتقدمة الجديدة، ومنها على سبيل المثال، التحكم الذكي في الآلة والأمن الذكي ومقاطع الفيديو عالية الوضوح والدقة والصور المجسمة والألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت.

وأوضح أن سرعة الجيل الخامس تبلغ 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع وتوفر وقت استجابة أسرع، لافتاً إلى أن الجيل الخامس لا يعد تطوراً للجيل الرابع لكنه ثورة تقنية وتكنولوجية استثنائية في كل القطاعات ستغير حياة مستخدميه بشكل غير مسبوق، سواء بالنسبة للأشخاص أو المعاملات والخدمات الحكومية.

تأثير إيجابي

وأكد بن علي، أن الجيل الخامس سيؤثر إيجاباً على القطاعات كافة من دون استثناء، مبيناً أن شبكة الجيل الخامس المتقدمة توفر قائمة لا حصر لها من الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة، مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي والتشغيل الآلي والمركبات ذاتية القيادة و«الروبوتات» المتقدمة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا القابلة للارتداء والربط الموسيقي من خلال توفير القدرة على تمكين التعاون الموسيقي عن بُعد في الوقت الفعلي، وهو تطور ما كان متاحاً باستخدام الشبكات الحالية بسبب التأخير الحالي في وقت الاستجابة، فضلاً عن مجموعة من العروض الخاصة بلعبة كرة القدم الافتراضية واتصالات عبر الصورة ثلاثية الأبعاد وبرامج بث المباريات الرياضية مباشرة بتقنية 360VR، إضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة (مجموعة الواقع المعزز)، حيث يعتبر وقت الاستجابة الذي توفره تقنية الجيل الخامس مناسباً لدعم الواقع المعزز.

واقع ملموس

بدوره، قال نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المحمول في شركة «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني، إن عصر الجيل الخامس أصبح واقعاً ملموساً اليوم بعد أن بذلت «اتصالات» جهوداً حثيثة سعياً إلى تمكين هذه التقنية المتطورة من خلال الاستثمار في القدرات الشبكية المستقبلية، لدفع عجلة الابتكار وتمكين التحول الرقمي لتكون لها الأسبقية بإطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس في الدولة في مايو من العام الماضي، لتكون «اتصالات» بذلك المشغل الأول لخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف الزرعوني أن «اتصالات» تعاونت مع «إريكسون» لتوفير منصة متقدمة تتيح لقطاعي الأعمال والأفراد في الدولة تجربة أحدث ابتكارات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بشكل مباشر، إضافة إلى التعرف إلى الخبراء لمناقشة أحدث الاتجاهات التقنية التي ستعيد رسم معالم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة لعملاء اتصالات لإثراء تجربتهم الشاملة.

التحول الرقمي

من جهتها، قالت رئيسة شركة «إريكسون» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رافية إبراهيم، إن «إريكسون» تتعاون مع شريكها الاستراتيجي «اتصالات» تماشياً مع جهودها لدعم أجندة التحول الرقمي في الدولة من خلال تعزيز الوعي حول الخدمات الرقمية والتحولات التي ستشهدها مختلف القطاعات، إلى جانب استكشاف حالات استخدام جديدة لتقنية إنترنت الأشياء، ما سيعود على المؤسسات والأفراد بفوائد متعددة تتيح لهم ضمان الحصول على رؤية واضحة لضرورات الأعمال المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء في عصر الجيل الخامس.

4 مليارات درهم لتحديث الشبكات

ذكر النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي، أن «اتصالات» رصدت خلال العام الجاري أربعة مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات المختلفة، من بينها شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل شبكة الجيل الخامس.

- «اتصالات» أكدت أن «الجيل الخامس» يعد ثورة تقنية وتكنولوجية استثنائية في القطاعات كافة.