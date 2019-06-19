«سند» توفر خدمات عَمرة لمحركات طائرات شركتين روسية وبلغارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسّعت شركة «سند لتقنيات الطيران»، المتخصصة في توفير خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات ومحركات الطائرات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، شبكة عملائها العالميين بإعلانها، أمس، خلال فعاليات معرض باريس الدولي للطيران، عن توقيع اتفاقيتين مع كل من شركة «نوردويند» الروسية، وطيران «بي إتش» البلغارية، اللتين تعتبران من أسرع شركات خطوط الطيران نمواً في أوروبا الشرقية.

وذكرت «سند لتقنيات الطيران» في بيان، أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يعد أول تعاون للشركة مع شركات الطيران في أوروبا الشرقية، مشيرة إلى أن جهودها الهادفة إلى توسيع شراكتها مع شركات الطيران العالمية، تأتي بعد تكريس شراكتها مع شركة «رولز رويس»، إحدى أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات.

وبموجب الاتفاقية مع «نوردويند» ستوفر «سند» خدمات العَمرة لـ14 محركاً من نوع (IAE V2500) حتى عام 2022، حيث تشكل هذه الاتفاقية أول عقد من نوعه توقعه الشركة لخدمة محركات (V2500) مع شركة طيران روسية.

أما الاتفاقية مع شركة «بي إتش»، فستوفر «سند» بموجبها خدمات العمرة لمحركات (V2500) على طائرات الشركة البلغارية خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سند لتقنيات الطيران»، منصور جناحي: «نتطلع إلى تعزيز حضورنا في أوروبا الشرقية، وتوسيع شبكة عملائنا مع شركات الطيران العالمية الرائدة، وتعزيز نمونا كمسهم أساسي في سوق صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات على المستوى العالمي».

وأضاف أن «هذه الشراكات الجديدة تعد دليلاً واضحاً على جودة وتنافسية خدماتنا التي نوفرها للشركات العالمية في أبوظبي».

14

محركاً لـ«نوردويند» الروسية توفر لها «سند» خدماتها حتى 2022.