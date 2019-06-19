111.2 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تجذبها الإمارات

المصدر: شريف اليماني - دبي ووام

أظهرت بيانات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية (2016-2018) بلغت نحو 111.2 مليار درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيدها من الاستثمارات الأجنبية الى مستوى 511 مليار درهم تقريباً.

وكانت دولة الإمارات احتلت المرتبة 27 عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي متقدمة ثلاث مراتب عن ترتيبها في عام 2017، وذلك بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر عن «أونكتاد».

ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2018 بقيمة 10.4 مليارات دولار (نحو 38.1 مليار درهم) مستحوذة بذلك على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية، لتتصدر بذلك عربيا وخليجيا، بينما حلت في المرتبة الثانية على مستوى منطقة غربي آسيا مستحوذة على 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

وخلال عام 2017، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة الى الدولة 37.9 مليار درهم وبنمو نسبته نحو 8.8%، ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي الى 471 مليار درهم بحسب التقرير ذاته.

أما خلال عام 2016، فبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة 35.25 مليار درهم، حيث حازت خلال هذه الفترة على 50% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى ذلك، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسهم الإماراتية العام الماضي نحو 140.319 مليار دولار (514.97 مليار درهم)، مقارنة بـ129.934 مليار دولار (476.85 مليار درهم) في عام 2017.

وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات من قبل مستثمرين أجانب نحو 6.214 مليارات دولار (22.8 مليار درهم)، مقارنة بـ802 مليون دولار (2.9 مليار درهم) في عام 2017.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي جرى الإعلان عنها في الإمارات خلال العام الماضي نحو 14.13 مليار دولار (51.85 مليار درهم)، مقارنة بـ8.623 مليارات دولار (31.65 مليار درهم) عام 2017.