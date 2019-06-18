4 أسباب تدفعك إلى شراء التأمين على السفر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أفادت شركة «أكسا» الدولية، بأنه يمكن للاستثمار في تأمين السفر أن يوفر للمسافرين راحة البال، ويساعدهم على التعافي من أكثر المشكلات المرتبطة بالسفر شيوعاً، محددة أربعة أسباب للحصول على تأمين سفر تتمثل بما يلي:

1- الحالات الطبية الطارئة: إن أهم سبب للحصول على تأمين سفر جيّد هو أنه يغطي نفقات الحالات الطبية الطارئة، كما يغطي تكاليف النقل في حال كانت هناك حاجة لنقلك إلى مستشفى مجهز بشكل أفضل. وتختلف كلفة هذه المطالبات الطبية من بلد إلى آخر، لكن في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن مشكلة بسيطة مثل حدوث كسر في الذراع قد يكلف حتى 90 ألف دولار.

2- فقدان أو تلف الأمتعة: إنها واحدة من أكثر المشكلات المتعلقة بالسفر شيوعاً، ويعوّضك تأمين السفر في حال لم تصل حقائبك إلى وجهتك في الوقت نفسه لوصولك، الأمر الذي قد يؤدي الى فقدان أموالك أو جواز سفرك أو أية مقتنيات شخصية أخرى.

3- تأخير الرحلات: خلال مارس الماضي وحده، تأخرت أكثر من 450 ألف رحلة، وتم إلغاء ما يزيد على 33 ألف رحلة على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن مسؤولية إيصالك إلى وجهتك تقع على عاتق شركة الطيران، إلا أن تأمين السفر سيكون مفيداً في تغطية تكاليف الرحلات الملغاة أو المتأخرة وتكاليف السفر أو الإقامة غير المستخدمة، وغيرها من التكاليف مسبقة الدفع التي تنتج عن مثل هذه الحالات غير المتوقعة.

4- المستندات المسروقة أو المفقودة: في حال فقدان جواز سفرك أو بطاقة الطائرة أو الأموال، فإن تأمين السفر سيعوضك تكاليف استبدالها، ولذلك إذا كنت ترغب في تجنب تكاليف الحصول على وثائق سفر طارئة من قنصلية أو سفارة بلدك، فسيكون من الحكمة أن تعتمد على شركة تأمين موثوقة لتقدم لك المساعدة.