اقتصادية دبي تدعو إلى الحذر خلال التسوّق الإلكتروني

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

دعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الحذر خلال عمليات التسوق الإلكتروني عبر مواقع التجارة المختلفة، مشددة على أهمية التحقق من المواقع الإلكترونية قبل الشراء، والتأكد من العروض التجارية وصدقيتها، فضلاً عن أمان عملية الشراء ودفع قيمة السلع أو الخدمات المقدمة.

وحددت اقتصادية دبي معايير عدة يجب على المستهلك البدء بها عند زيارته للموقع الإلكتروني، أبرزها توافر تفاصيل الموقع مثل العنوان وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني، وغيرها من البيانات التي تمكن المستهلك من التواصل مع المعنيين في حال وجود استفسار أو ملاحظة على الموقع.

قيمة مضافة

وتفصيلاً، قال مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إن التجارة الإلكترونية أصبحت حالياً من جوانب الحياة التي تلجأ إليها النسبة الأكبر من المستهلكين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن توافر المنتجات ومواصفاتها وأسعارها عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منح المستهلك القيمة المضافة والمعلومات الكافية للمفاضلة بين المنتجات المتاحة، ومقارنة الأسعار للحصول على تلك المتجات واقتناء الأفضل.

وأضاف المرزوقي أن قسم توعية المستهلك يعمل على تنفيذ مجموعة من الورش والبرامج التوعوية المتعلقة بالتسوق الإلكتروني، والتي تهدف إلى زيادة وعي المستهلكين بالإجراءات السليمة والصحيحة التي ينبغي على المستهلك مراعاتها عند الاقبال على التسوق الإلكتروني، حفاظاً على حقوقه وتجنب أي غش قد يتعرض له.

حذر

ودعا المرزوقي الى الحذر عند استخدام مواقع الإنترنت في الشراء وعمليات التجارة الإلكترونية، كما طالب بأهمية التحقق من مواقع التجارة الإلكترونية قبل التسوق والشراء، والتأكد من العروض التجارية وصدقيتها وأمان عملية الشراء ودفع قيمة السلع أو الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أهمية التعامل مع المواقع المحلية والمعروفة والموثقة لضمان سلامة العمليات التجارية الكترونياً.

معايير

وأوضح المرزوقي أن هناك مجموعة من المعايير المهمة التي يجب على المستهلك البدء بها عند زيارته للموقع الإلكتروني، أبرزها يتمثل بما يلي: ضرورة توافر تفاصيل الشركة كالعناوين وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات التي تمكن المستهلك من التواصل مع المعنيين في حال وجود استفسار أو ملاحظة على الموقع، موضحاً أنه على سبيل المثال يجب على المستهلك التأكد من وجود علامة «https» في عنوان اسم النطاق، حيث إن حرف الـ(S) يدل على تشفير البيانات السرية التي يقوم المستهلك بإدخالها.

وأكد المرزوقي أيضاً على ضرورة إتمام عملية الشراء والدفع باستخدام الأجهزة الشخصية، وتجنب استخدام الأجهزة العامة المتوافرة في المحال أو غيرها من الأماكن تجنباً لحفظ معلومات بطاقة الائتمان، أو وجود برامج وملفات تجسس قد تحفظ بيانات المستهلك الشخصية.

المواقع المعروفة

قال مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إن اقتصادية دبي تدعو المستهلكين دائماً إلى استخدام المواقع الإلكترونية المعروفة والموثوقة، خصوصاً المحلية منها لضمان التسوق الآمن.

وأضاف المرزوقي أنه في حال وجود ملاحظات أو شكاوى من قبل المستهلكين على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة، فإنه يمكنهم التواصل مع اقتصادية دبي حتى يتسنى عمل اللازم وحماية حقوقهم.

توافر مواصفات المتجات وأسعارها عبر المواقع منح المستهلك معلومات كافية للمفاضلة بين المنتجات المتاحة.