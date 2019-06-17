مؤتمر «دبي المالي» للمستثمرين العالميين يستقطب 21 مؤسسة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في نيويورك، أخيراً، حضوراً لافتاً من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، حيث عقدت الشركات المدرجة المشاركة سلسلة من الاجتماعات الفردية بلغ عددها 81 اجتماعاً مع 35 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعةً أصولاً قدرها 3.2 تريليونات دولار، فيما بلغ عدد المؤسسات الجديدة التي شاركت للمرة الأولى 21 مؤسسة، بينما وصل عدد الاجتماعات لبعض الشركات إلى 19 اجتماعاً.

وأفاد السوق في بيان أمس، بأنه تم تنظيم المؤتمر في 10 و11 يونيو الجاري بالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، والذي نظمه بنك «إتش إس بي سي» بمشاركة ما يزيد على 300 مؤسسة عالمية.

وشارك في المؤتمر تسع شركات رائدة مدرجة في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وهي: «إعمار العقارية»، «إعمار مولز»، «إعمار للتطوير»، «أرامكس»، «داماك العقارية»، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، «موانئ دبي العالمية»، شركة سوق دبي المالي.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «النجاح المتزايد لمؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين، التي بادر السوق إلى تنظيمها منذ عام 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، يعكس فاعليتها الكبيرة كمنصة فعالة لتوطيد صلات الشركات المدرجة مع المجتمع الاستثماري العالمي».

وأضاف: «مما لاشك فيه أن استقطاب مؤسسات استثمارية جديدة، والزيادة الملحوظة في الطلب على عقد الاجتماعات مع الشركات المدرجة يعكسان قناعة المؤسسات الاستثمارية التامة بما يوفره السوق من فرص متنوعة وجذابة باعتباره البوابة المفضلة للاستثمار في الاقتصادات سريعة النمو، ليس في دولة الإمارات فحسب بل في اقتصادات المنطقة أيضاً، حيث يضم سوق دبي المالي مجموعة متنوعة من الشركات الإماراتية الرائدة إضافة إلى شركات الإدراج المزدوج من دول عدة في المنطقة».

بدورها قالت نائب رئيس تنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، فهيمة البستكي، إن «ارتفاع عدد الاجتماعات لكل شركة مشاركة في مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في نيويورك مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، برهن على فاعلية النهج الجديد للسوق والمتمثل عقد المؤتمر بالتزامن مع كبرى الفعاليات العالمية المختصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة».

من جهته، قال مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات، عبدالفتاح شرف: «بعد الانطلاقة القوية لعام 2019، أصبحت الأسواق الناشئة محط اهتمام بشكل كبير ومتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، حيث إن سوقاً مثل سوق الإمارات تعد من بين الأسواق الناشئة المتفردة، نظراً لسهولة الوصول إليها ووجود تنوع في مجموعة المنتجات التجارية وهيكل تنظيمي قوي».

الاستثمار المؤسسي والأجنبي

يمتلك سوق دبي المالي حضوراً مؤثراً للاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء، إذ يتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق 11 ألف مؤسسة، بما في ذلك 64 مؤسسة استثمارية تم استقطابها إلى السوق خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.4% في نهاية الربع الأول من عام 2019، كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 53.2%.

وفي الوقت ذاته يحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق، إذ استحوذوا على 53.3% من تداولاته خلال الربع الأول من العام الجاري بصافي استثمار قدره 680 مليون درهم، فيما وصلت ملكيتهم إلى ما نسبته 18.4% من إجمالي القيمة السوقية.