شراكة بين «Hub71» ومنتدى «MIT» لتعزيز ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «Hub71»، وجهة التكنولوجيا العالمية التي تقودها شركة «مبادلة للاستثمار»، بالتعاون مع «مايكروسوفت»، وصندوق «سوفت بنك فيجن»، و«سوق أبوظبي العالمي»، عن إبرام شراكة جديدة مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، الذي يعد جزءاً من شبكة عالمية مكرسة لترويج وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد «Hub71» إحدى المبادرات الرئيسة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال.

وفي ظل هدف مشترك يتمثل في دعم رواد الأعمال للوصول إلى المستوى العالمي، تعد هذه الشراكة جزءاً من جهود أكبر على مستوى المنطقة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منصة MAGNiTT المتخصصة في شؤون الشركات الناشئة، شهدت الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقراً لها زيادة بنسبة 222% بين عامي 2015 و2018، ومع إبرام 404 صفقات على مستوى العالم العربي في عام 2018، فإن جميع المؤشرات الرئيسة للمؤسسات تشير إلى وجود المزيد من النمو والفرص.

وأظهر التقرير أيضاً أن 35% من إجمالي الشركات الناشئة في العالم العربي لديها مقرات في دولة الإمارات، وفي ظل سعي هذه الشركات للوصول إلى مرحلة النضج ستعمل «Hub71» عن قرب مع منتدى «MIT» لريادة الأعمال في العالم العربي لإيجاد شركات ناشئة ورواد أعمال مستعدين لتحقيق النمو على الصعيد العالمي ومنحهم فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق العالمية ورأس المال والسياسات التنظيمية المرنة في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة «Hub71»، محمود عدي، إن «المنطقة توفر اليوم مقومات ملائمة لإطلاق الشركات الناشئة ولكن على الرغم من أن تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية على أرض الواقع إنجاز كبير فإنه من الصعب إيجاد طرق لتوسيع نطاق هذه الشركات».

محمود عدي:



«المنطقة توفر اليوم مقومات ملائمة لإطلاق الشركات الناشئة».