«داماك هايتس».. 86 طابقاً في أغلى كيلومترين بدبي

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر برج «داماك هايتس» ناطحة سحاب تتكون من 86 طابقاً بارتفاع 335 متراً ذات إطلالة خاصة على منطقتي مرسى دبي «دبي مارينا» و«نخلة جميرا»، حيث اختارت شركة «داماك» العقارية بدبي هذا المكان من «مرسى دبي»، الذي يعد أغلى كيلومترين في الإمارة، ورصدت لإنجازه ميزانية ضخمة تقدر بنحو 508 ملايين درهم.

ويعد «داماك هايتس» من بين أهم المشروعات التي أنجزتها «داماك العقارية»، بالتعاون مع شركة «أيداس» التي تتولى التصميم، ودار الأزياء الإيطالية المشهورة «فندي»، التي تتولى تصميم ديكور الوحدات السكنية الموجودة في الطوابق الـ40 الأخيرة من البرج.

وتحتل منطقة مرسى دبي المرتبة الأولى على صعيد عدد وقيمة المعاملات العقارية، إذ إنها من أكثر المناطق استقطاباً للاستثمارات والمشروعات في إمارة دبي.

يشار إلى أن «داماك هايتس» استطاع الحصول على العديد من الجوائز، منها العالمية والعربية، وأيضاً المحلية، والتي تتضمن جائزة أفضل تصميم معماري للبنايات السكنية الشاهقة في العالم في جوائز العقارات الدولية، وجائزة أفضل تصميم معماري للبنايات السكنية الشاهقة في العالم العربي، ضمن جوائز العقارات العربية.