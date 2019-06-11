1880 عارضاً من 63 دولة في «أوتوميكانيكا دبي 2019»

المصدر: دبي - وام

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، الدورة الـ17 من «أوتوميكانيكا دبي 2019»، المعرض التجاري الأكبر لخدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض، يرافقه الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال المري.

1880 عارضاً

ويضم المعرض 1880 عارضاً من 63 دولة، على مساحة 633 ألف متر مربع، حيث تعرف سمو الشيخ منصور بن محمد، من العارضين على أحدث الخدمات والابتكارات التي توفرها الشركات الكبرى في سوق قطع غيار السيارات وصناعة خدمات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي يقدر معدل النمو فيها بنسبة 6% على مدار السنوات الست المقبلة.

ويشارك في الحدث السنوي، الذي يستمر ثلاثة أيام، 23 جناحاً دولياً، و34 جمعية تجارية دولية، في حين يتوقع أن يأتي أكثر من نصف الزوار التجاريين، وعددهم المتوقع 32 ألف زائر من خارج الدولة.

أقسام المعرض

ويغطي «أوتوميكانيكا دبي 2019» أقسام المنتجات الرئيسة، وهي: قطع الغيار والمكوّنات والإلكترونيات والأنظمة الإلكترونية مع 1181 عارضاً، الإكسسوارات والتخصيص (246 عارضاً)، الإطارات والبطاريات (226 عارضاً)، الإصلاح والصيانة (155 عارضاً)، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها (72 عارضاً).

ويحرص العارضون على استغلال الانتشار الإقليمي الهائل لمعرض «أوتوميكانيكا دبي»، للوصول إلى الأسواق الغائبة عن الأنظار. وتحول «معرض أوتوميكانيكا دبي» بمرور السنين إلى حدث تجاري عالمي الانتشار، وذلك بفضل سجله المستمر في الابتكار، واستهداف وضبط عروضه بما يتماشى مع متطلبات السوق الخاصة.

ومن أبرز فعاليات المعرض التي تعود هذا العام «منطقة الإبداع»، وهي فعالية مخصصة في وسط أرض المعرض تقدم عروضاً توضيحية وعروض منتجات لعارضين مثل «Wabcoand FSE»، والتي تشكل مسار سوق خدمات المركبات الإقليمي والعالمي.

ومن الفعاليات العائدة أيضاً مبادرة «كفاءة الشاحنات»، التي يستعرض من خلالها أكثر من 1260 عارضاً منتجاتهم المخصصة لسلسلة القيمة الكاملة في قطاع الشاحنات، من قطع وإكسسوارات الشاحنات، إلى معدات الورش، وإصلاح البدن والعناية به.

«أكاديمية أوتوميكانيكا»

تعود «أكاديمية أوتوميكانيكا» إلى معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019»، وتتضمن عروضاً تقديمية رئيسة، مثل نتائج مسح تناول الإبداعات في صناعة السيارات بالشرق الأوسط، أجرته شركة الأبحاث العالمية (إكسبلوري). وتتضمن الأكاديمية سلسلة جلسات تستعرض الفرص الواعدة في سوق خدمات السيارات الإفريقية.