إعادة 50 ألف درهم إلى تاجر إفريقي شكا ضد شركة محلية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تلقى قسم شكاوى المنشآت التجارية في إدارة حماية الأعمال، باقتصادية دبي، شكوى من تاجر إفريقي كان اشترى مجموعة من الزيوت الخاصة بالمحركات من شركة محلية في دبي، بعد أن اتفق الجانبان على العدد والمواصفات والمعايير المطلوبة.

وذكرت اقتصادية دبي أن التاجر فوجئ بعد استلامه الدفعة الأولى من الزيوت بأنها ذات جودة رديئة ولا تتوافق مع المواصفات والمعايير التي تم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أن التاجر حاول التواصل مع المحل للوصول إلى حل واستبدال الزيوت، لكن دون جدوى إلى أن تواصل معها لتقديم شكوى في هذا الصدد.

وقال مدير إدارة حماية الأعمال، أحمد العوضي، إن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية راجع تفاصيل الشكوى والمستندات الداعمة لها، وبعد التأكد من عدم توافق المواصفات المتفق عليها ما يعتبر إخلالاً بالعقد المبرم بين الطرفين، تم التواصل مع التاجر المشكو ضده وإبلاغه بضرورة إرجاع المبلغ المدفوع بالكامل والمقدر بـ50 ألف درهم للشاكي الذي أبدى سعادته وأشاد بدور اقتصادية دبي في حماية حقوق التجار، وتسهيل آلية تقديم الشكوى والاستفادة من الخدمة من خلال التطبيق الذكي.